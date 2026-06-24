Revés judicial para Luis Barrionuevo: quedó sin aval legal su nuevo mandato en UTHGRA

La conducción nacional de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) atraviesa una nueva instancia de incertidumbre judicial. El juez Julio Grisolía rechazó un amparo presentado por Luis Barrionuevo y dejó sin reconocimiento legal a las autoridades surgidas de las elecciones internas realizadas en diciembre pasado .

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La resolución impacta sobre la renovación de mandato que había consagrado a Barrionuevo para continuar al frente del gremio hasta 2029 y profundiza la disputa que mantiene desde hace años con su excuñado Dante Camaño , referente de la seccional Capital.

El proceso electoral realizado el 29 de diciembre quedó bajo cuestionamiento debido a que la lista opositora impulsada por Camaño no fue habilitada por la Junta Electoral del sindicato .

Como consecuencia, la Lista Celeste , encabezada por Barrionuevo, compitió sin rivales y resultó ganadora . Sin embargo, Camaño, impulsor de la oposición de la Lista Gris Naranja , recurrió a la Justicia para impugnar el proceso argumentando que fue excluida de manera irregular.

En ese contexto, la Secretaría de Trabajo de la Nación decidió no emitir la certificación oficial de las nuevas autoridades hasta que se resuelvan los planteos judiciales pendientes.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño Luis Barrionuevo y Dante Camaño.

Falta de reconocimiento y una disputa sindical de larga data

La certificación otorgada por la autoridad laboral es un instrumento clave para el funcionamiento institucional de cualquier organización sindical.

Sin ese reconocimiento, la conducción enfrenta dificultades para realizar distintos trámites administrativos y legales. Esto incluye operaciones bancarias, firmas de documentación, administración de bienes sindicales y designaciones internas.

La situación genera incertidumbre sobre el funcionamiento formal del gremio mientras continúan los litigios vinculados al proceso electoral.

Por otra parte, la confrontación entre Barrionuevo y Camaño -hermano de la exdiputada Graciela Camaño- tiene una extensa historia dentro de UTHGRA. Ambos llegaron juntos a la conducción del sindicato tras su normalización en 1985, luego del período de intervención que atravesó durante la última dictadura militar.

Con el paso de los años, las diferencias políticas y gremiales derivaron en una fuerte interna que se mantiene hasta la actualidad y que volvió a quedar expuesta durante las últimas elecciones.

De esta manera, la situación de UTHGRA se asemeja a la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuyo titular Abel Furlán se quedó sin reconocimiento legal por una impugnación a las elecciones internas hecha por una lista opositora, lo que finalmente desembocó en la intervención del sindicato.