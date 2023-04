Reuniones clave en la UCR para definir candidatos a intendentes: los detalles de la agenda

Alfredo Cornejo encara desde este jueves reuniones clave para definir quiénes serán sus candidatos a intendentes en los departamentos donde la sucesión todavía no ha sido definida. Tiene tiempo para ello hasta el sábado, día en que cierran las listas para todas las postulaciones provinciales.

El primer turno es para Godoy Cruz. Allí la definición es menos compleja que en otros distritos. Habrá allí una sola figura radical que aspirará a continuar la gestión de Tadeo García Zalazar.

La resolución se produjo tras una “final” entre el diputado provincial Diego Costarelli, quien resultó el elegido, y la directora de Gestión Social y Vivienda, Florencia Santoni. Costarelli será proclamado esta tarde noche en el comité partidario de Godoy Cruz, luego de una reunión del intendente García Zalazar con el precandidato a gobernador.

Un nudo difícil de desatar es el de Las Heras. Allí el intendente Daniel Orozco apuesta a Martín Bustos, quien preside el Concejo Deliberante, para que sea su sucesor. Pero no estará solo y tendrá competidor en la PASO. Y quizás más de uno.

Por un lado, quien está más lanzado es el ex secretario de Intendencia Fabián “Oso” Tello. Pero también Cornejo busca posicionar a Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.

En este caso, Cornejo ha señalado que va a charlar los precandidatos a intendente con Orozco, aunque también podría pesar la opinión del diputado nacional Julio Cobos, que busca posicionar a Tello.

El punto en Las Heras es que Tello no estaría dispuesto a renunciar a su candidatura, por lo cual podría haber tres postulantes radicales a la intendencia, en “boleta corta” (sólo dos pueden sumarse en la boleta única por cada precandidato a gobernador) o bajo otra opción para la gobernación.

“Estamos muy concentrados en tener buenos candidatos a intendentes, la mayoría de ellos no tiene reelección por una cláusula que impulsé yo y que es sana, pero que complica a los oficialismos. El gran desafío es elegir candidatos que no son tan conocidos. No es una tarea sencilla”, reconoció el propio Cornejo en declaraciones a la prensa esta semana.

Y agregó: “Siempre he querido resolverlo de común acuerdo con el intendente del lugar, en Guaymallén con Marcelino Iglesias y en Las Heras con Daniel Orozco. No está fácil hacerlo”.

“Vamos a ir a PASO en Las Heras”, confirmó en este sentido. Y valoró que en Las Heras y en Guaymallén se está dando una renovación”. Fue así que destacó la juventud y el perfil del elegido por Iglesias para el departamento más poblado de la provincia: Marcos Calvente, actual secretario de Obras del municipio. Aunque allí habrá PASO con un ex funcionario radical: Nicolás González Perejamo.

“Mañana o pasado lo vamos a resolver, pero en Tupungato, General Alvear y Rivadavía también vamos a competir”, completó Cornejo en sus declaraciones,. respecto de los departamentos radicales en los que no hubo unidad de criterio para la sucesión y habrá PASO.