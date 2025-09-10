10 de septiembre de 2025 - 23:51

Renunció en menos de 24 horas el nuevo director de Seguridad Vial, Nicolás Dapena

Así lo anunció el propio Dapena a través de su cuenta de LinkedIn. Fue nombrado el martes de manera oficial, tras publicarse el decreto 641/2025, pero al día siguiente se bajó del cargo por "incompatibilidad".

Por Redacción Política

Por pocas horas, Nicolás Abelardo Dapena Fernández fue el nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Su designación se dio luego del intento del Ejecutivo de cerrar la entidad, decisión que de momento quedó trunca tras la presentación de un recurso de amparo.

Tras el anuncio de su cargo, apenas unas horas más tarde, Dapena realizó una publicación sobre su renuncia. Lo hizo en inglés en su perfil de LinkedIn.

Nicolás Dapena renunció como director de la ANSV

Mediante el decreto 641/2025, publicado en el Boletín Oficial, se efectivizó el nombramiento de Nicolás Dapena Fernández. Esto ocurrió el martes 9 de septiembre, con un escrito que lleva las firmas de Javier Milei y de Luis Caputo.

En el texto de la resolución se estableció que "a partir del 3 de septiembre de 2025", el funcionario ocuparía "el cargo de Director Ejecutivo" de la de la entidad gubernamental. La misma se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, que depende a su vez del Ministerio de Economía.

Sin embargo, al día siguiente, Dapena Fernández publicó su renuncia en LinkedIn. Dicha red social se utiliza habitualmente para la búsqueda de empleos y para compartir logros y experiencias laborales.

"Estimados: desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV", posteó en inglés Dapena. Y agregó: "Gracias por todos sus buenos deseos".

El CV de Nicolás Dapena

De acuerdo a su cuenta de LinkedIn, Dapena Fernández se desempeña actualmente como abogado y consultor. Realiza tareas de compliance y análisis de riesgos y perspectivas. Cabe recordar que antes de él, el cargo de director general de la ANSV le pertenecía a Pedro Scarpinelli, quien aún figura en la web del organismo.

Por otra parte, la designación de Dapena despertó controversias, ya que también trascendió que había ocupado varios cargos durante los gobiernos kirchneristas. Siguiendo su perfil laboral, el funcionario tuvo un paso por Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2012, también fue director general de Relaciones institucionales la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante un corto período en 2013.

Su último puesto había sido el de subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2015, hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner.

