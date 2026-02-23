23 de febrero de 2026 - 22:10

Reforma laboral: Martín Menem cruzó a la oposición tras los incidentes en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados denunció maniobras del kirchnerismo durante la sesión en la que se aprobó la reforma laboral.

Martín Menem acusó al kirchnerismo de un “intento de desestabilización”. (foto archivo)

Foto:

Gentileza NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al kirchnerismo tras los incidentes registrados durante la sesión en la que se aprobó la reforma laboral y calificó como “desestabilizador” el accionar de la oposición tanto dentro del recinto como en las inmediaciones del Congreso.

En diálogo con Luis Majul en LN+, sostuvo: “Fracasaron gobernando, en el intento desestabilizador de la calle y en el recinto, en su intento de que se caiga la sesión”. Y agregó: “Tienen síndrome de abstinencia al poder. Les debe temblar el cuerpo, deben tener sensaciones raras que los lleva a realizar actos vandálicos dentro del recinto”.

Embed - "La economía se está reconvirtiendo": Martín Menem, mano a mano con Luis Majul

Denuncias por maniobras para levantar la sesión

Menem aseguró que existió un riesgo concreto de que la sesión se cayera. Según explicó, un grupo de legisladores kirchneristas habría intentado aprovechar un cuarto intermedio para que se redujera el número de diputados presentes y, una vez que Cecilia Moreau quedara a cargo de la presidencia, suspender el debate. “Si nosotros no llegábamos rápido ahí, te levantaban la sesión”, afirmó.

Florencia Carignano
La Libertad Avanza busca la expulsi&oacute;n de Florencia Carignano por realizar "actos de sabotaje" en plena sesi&oacute;n en el Senado.&nbsp; &nbsp;

La Libertad Avanza busca la expulsión de Florencia Carignano por realizar "actos de sabotaje" en plena sesión en el Senado.

Durante el tratamiento de la reforma, también se viralizó un video en el que se observa a la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano desenchufando cables de una consola de audio ubicada frente al sector taquigráfico. El titular de la Cámara sostuvo que “lo peor es que en vez de pedir perdón dijo que lo volvería a hacer”.

Fútbol, Justicia y medidas económicas

En otro tramo de la entrevista, Menem negó que el Gobierno tenga injerencia sobre la Justicia en medio de la tensión con dirigentes del fútbol por el paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino. “El presidente cree en la división de poderes. Lo que está haciendo la Justicia, lo está haciendo como poder independiente, acá no hay nada que tenga que ver con el Poder Ejecutivo”, remarcó.

Consultado sobre la gestión de Claudio Tapia, evitó referirse en términos personales, aunque reiteró su respaldo a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, una postura contrapuesta a la conducción actual de la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia
Por último, defendió la decisión oficial de levantar una medida antidumping sobre el aluminio, pese al reclamo de Aluar, cuyo titular es Javier Madanes Quintanilla. “Es un embate contra el capitalismo de amigos”, afirmó, y consideró que la medida apunta a mejorar los precios para los consumidores finales.

Además, señaló que “no fue casualidad” que la empresa Fate anunciara decisiones empresariales el mismo día en que se debatía la reforma laboral: “Hay algunos empresarios que se esconden detrás de un grupo de trabajadores y hacen ruido”.

