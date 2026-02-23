Reforma laboral: Martín Menem cruzó a la oposición tras los incidentes en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados denunció maniobras del kirchnerismo durante la sesión en la que se aprobó la reforma laboral.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al kirchnerismo tras los incidentes registrados durante la sesión en la que se aprobó la reforma laboral y calificó como “desestabilizador” el accionar de la oposición tanto dentro del recinto como en las inmediaciones del Congreso.

En diálogo con Luis Majul en LN+, sostuvo: “Fracasaron gobernando, en el intento desestabilizador de la calle y en el recinto, en su intento de que se caiga la sesión”. Y agregó: “Tienen síndrome de abstinencia al poder. Les debe temblar el cuerpo, deben tener sensaciones raras que los lleva a realizar actos vandálicos dentro del recinto”.

Denuncias por maniobras para levantar la sesión Menem aseguró que existió un riesgo concreto de que la sesión se cayera. Según explicó, un grupo de legisladores kirchneristas habría intentado aprovechar un cuarto intermedio para que se redujera el número de diputados presentes y, una vez que Cecilia Moreau quedara a cargo de la presidencia, suspender el debate. "Si nosotros no llegábamos rápido ahí, te levantaban la sesión", afirmó.

Florencia Carignano La Libertad Avanza busca la expulsión de Florencia Carignano por realizar "actos de sabotaje" en plena sesión en el Senado. Durante el tratamiento de la reforma, también se viralizó un video en el que se observa a la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano desenchufando cables de una consola de audio ubicada frente al sector taquigráfico. El titular de la Cámara sostuvo que “lo peor es que en vez de pedir perdón dijo que lo volvería a hacer”.

Fútbol, Justicia y medidas económicas En otro tramo de la entrevista, Menem negó que el Gobierno tenga injerencia sobre la Justicia en medio de la tensión con dirigentes del fútbol por el paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino. “El presidente cree en la división de poderes. Lo que está haciendo la Justicia, lo está haciendo como poder independiente, acá no hay nada que tenga que ver con el Poder Ejecutivo”, remarcó.