4 de septiembre de 2025 - 18:34

Rechazo al veto en Discapacidad: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

Los legisladores mendocinos en el Senado votaron en la misma dirección al proyecto que declara la emergencia y una actualización en las prestaciones.

Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti votaron en el Senado

Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti votaron en el Senado

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Los tres senadores nacionales por Mendoza votaron en la misma dirección.

Leé además

Agrupaciones y organizaciones de personas con discapacidad festejan la caída del veto presidencial a la emergencia en Discapacidad en la Plaza del Congreso. 

Otro golpe a Milei: el Senado rechazó el veto en Discapacidad y la ley será promulgada

Por Redacción Política
El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad

En medio del escándalo de los audios, el Gobierno se prepara para otra derrota en Senadores: qué tratarán

Por Redacción Política

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

La ley de discapacidad, aprobada por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Votación Senado / Discapacidad
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total, en ocasión de la administración de transición de Eduardo Duhalde.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Cómo votaron los senadores mendocinos

Los tres senadores mendocinos votaron en la misma dirección respecto al proyecto que declara la emergencia y una actualización en las prestaciones en discapacidad.

Los dos legisladores por la Unión Cívica Radical, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, votaron a favor de rechazar el veto del presidente Milei.

Por otro lado, la senadora Anabel Fernandez Sagasti también voto a favor de rechazar el veto a la Ley de Discapacidad y celebró la medida en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1963689844347134032&partner=&hide_thread=false

“Rechazamos otra locura de Milei. El Congreso revierte otro veto presidencial. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables”, expresó la legisladora cercana a CFK.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las pensiones que se han suspendido en Mendoza. | Foto: Los Andes

Discapacidad en Mendoza: citaron a 43.500 personas para demostrar su situación

Por Verónica De Vita
Ejarque volvió a las Naciones Unidas para defender a las personas con discapacidad

Murió Germán Ejarque, exfuncionario durante el gobierno de "Paco" Pérez y referente en discapacidad

Por Redacción Política
Mantener la documentación médica y personal en orden es clave para evitar suspensiones y asegurar la continuidad del beneficio.

Pensiones por discapacidad: qué hacer ante la suspensión del beneficio y cuándo se cobran en septiembre

Por Redacción Economía
No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

Por Reverso