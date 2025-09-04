Ley de emergencia en Discapacidad, punto por punto: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

El Senado dejó firme hoy la ley que establece que se deberán cancelar deudas con prestadores y las pensiones.

Uno por uno, los principales puntos de la ley de emergencia en Discapacidad

La ley de emergencia en Discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

