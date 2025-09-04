4 de septiembre de 2025 - 20:55

Ley de emergencia en Discapacidad, punto por punto: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

El Senado dejó firme hoy la ley que establece que se deberán cancelar deudas con prestadores y las pensiones.

Uno por uno, los principales puntos de la ley de emergencia en Discapacidad

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Redacción Política

La ley de emergencia en Discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra, y el oficialismo tuvo el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Uno por uno, los principales puntos de la ley

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:

  • Se establece la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
  • La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
  • Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
  • Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
  • Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
  • Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
  • El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
  • La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
  • La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
  • La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
  • El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
  • Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
