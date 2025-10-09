Quiénes están detrás del cartel en contra de Milei que apareció en el Nudo Vial

En el día de la visita de Javier Milei , Mendoza amaneció con un cartel en contra del Presidente ubicado en el viaducto de la Costanera, en el Nudo Vial de ingreso a la Ciudad.

"Milei huevonazo" se leía en la pancarta que apareció colgada en la guardia metálica del puente, notablemente visible para los conductores que ingresaban a la Capital desde el Acceso Este.

Se trata de uno de los sitios que suele mostrar con frecuencia otros carteles políticos, pero que rápidamente se levantan. Es, justamente, lo que pasó esta mañana, ya que después de las 8 no estaba más el cartel contra el Presidente.

Lo curioso del mensaje de hoy es que llevaba una firma explícita: "La Neurona Rebelde".

"Milei huevonazo": el cartel que apareció en el Nudo Vial

Con origen en San Luis, La Neurona Rebelde es una organización social que se define como kirchnerista y feminista , con énfasis en una propuesta " federal " de protesta callejera e intervención virtual en las redes sociales.

La Neurona Rebelde, la militancia detrás del cartel "Milei huevonazo". En la foto, los de San Luis están en Venezuela.

En su web y cuentas de TikTok, Instagram y X, sus integrantes comparten contenido y programación por streaming con debates cargados de consignas en contra del gobierno de Milei y a favor de ciertas causas partidarias y sociales como el aborto legal, la defensa de Palestina como Estado independiente, el régimen chavista y la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, los militantes de La Neurona Rebelde abren su página a la comunidad para planes de suscripción y donaciones de $1.000 a $5.000 por mes. Se definen como un proyecto "autogestionado" e "independiente" con coberturas para redes de marchas y eventos políticos.

"Quemá el miedo. Animate. Organizate. Salí a la calle y sumate a la acción directa" es el lema pregonado por La Neurona Rebelde.

En enero de 2025, el diario puntano El Chorrillero compartió una polémica relacionada con La Neurona Rebelde debido a un grupo de 11 personas que viajó a Venezuela para respaldar al régimen de Nicolás Maduro. Los fondos habrían provenido del gobierno de ese país.