Quién es Fernanda Vallejos, la diputada ultrakirchnerista que insultó al presidente Alberto Fernández

La diputada nacional kirchnerista, Fernanda Vallejos, ha sido hoy protagonista de varias noticias por un furioso audio en el que tildó a Alberto Fernández de “okupa”, “enfermo” y “atrincherado” en el poder. Y si bien luego pidió disculpas a sus “compañeros”, no lo hizo públicamente al menos con el Presidente.

La legisladora de 42 años nació en Zárate y tuvo su momento de gloria en las elecciones legislativas del 2017, ya que encabezó la boleta de Unidad Ciudadana en la categoría de Diputados en Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, encabezó la de Senadores ese año que terminaría perdiendo a manos de Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio.

Fernanda Vallejos

Vallejos es economista egresada de la Universidad de Buenos Aires. Estudió Historia Económica y obtuvo una maestría en esa especialidad y otra en Políticas Económicas de la misma casa de estudios. También es docente universitaria y analista económica en el sector público nacional.

La legisladora nacional, que llegó a su banca el 10 de diciembre del 2017, fue funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la Dirección de Cuentas Nacionales entre 2010 y 2015, bajo la conducción del hoy gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. También fue asesora económica en el Congreso de la Nación.

Los exabruptos de Vallejos

En medio de las presiones en el Gobierno tras la derrota de las elecciones PASO fue que salió a la luz el fuerte audio de Vallejos dirigido al presidente Alberto Fernández, a quien tildó de “enfermo”, “ciego”, “sordo”, “okupa” y “atrincherado” al poder.

“El tipo está atrincherado, como (Martín) Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. No tiene votos. No tiene legitimidad. No tiene a nadie. Mirá si (la gente) va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada”, aseguró la economista Vallejos.

“Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada”, lanzó en otro tramo de la nota de voz enviada por WhatsApp.

En un segundo audio, expresa que Alberto Fernández “no podría haber soñado ni con ser intendente”.

“A ver, qué vamos a hacer. Nos ponemos todos en pelotas en la Casa Rosada y le bailamos un malambo a Alberto. A este gobierno hay que relanzarlo. Fracasó. Hay que dar vuelta la página y empezar un gobierno nuevo como ocurriría en un gobierno de coalición institucionalizada”, aseguró la economista.

“Lo que es claro este gobierno ya fue. No se puede seguir encaprichado. Se colgó la banda, agarró el bastón... Pero está claro es un inquilino. ¿No entiende que es un inquilino?”, advirtió la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Para Fernanda Vallejos, la vicepresidenta CFK es “la dueña de los votos”, por lo que el jefe de Estado debe consensuar con ella las medidas a tomar para captar sufragios y sacar al país de la crisis económica y social.

“La dueña de los votos, la dueña de la legitimidad, la dueña del apoyo popular de este gobierno y la que lo sentó ahí es Cristina. Y atrás de Cristina todos los que sostuvimos con nuestro voto y su defensa”, señaló Vallejos.

“Él si fuera compañero tendría que sentarse con Cristina y decir ‘¿qué hacemos?’. Y actuar en consecuencia de lo que se resuelva. Teniendo claro que allí hay una voz que tiene un peso y una legitimidad que no tiene nadie más”, propuso la diputada bonaerense.

Sus disculpas

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones. Tuve expresiones realmente impropias”, reflexionó Vallejos en Twitter, al confirmar que sus palabras son ciertas, aunque estaba “angustiada” al decirlo tan severamente.

No obstante, la diputada del ala de Cristina Kirchner alegó que “todos hemos tenido exabruptos”, minimizando lo sucedido.

Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso.

Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

“Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos privados, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, declaró.