Quién es el famoso amigo fallecido de Milei y por quien lloró en vivo

Tras convertirse en el candidato más votado de las elecciones PASO presidenciales que tuvieron lugar el domingo 13 de agosto, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei (52), se hizo un lugar para desfilar por distintos programas televisivos y radiales.

Con 30% de los votos de los electores argentinos (3 de cada 10 votaron al economista libertario), Milei pateó el tablero y sorprendió con un resultado que ningún encuestador aventuraba. Pero no solo el periplo mediático y victorioso de Milei incluyó los medios tradicionales, sino que también desembarcó en el streaming.

Fue en el programa “La Cosa es Así”, conducido por el periodista Alejandro Fantino y dentro del canal Neura Media. Allí, Javier Milei, fiel a su estilo histriónico y verborrágico, habló de todo y ante un conductor (Fantino) que comparte el mismo estilo del candidato a presidente.

Sin embargo, entre tantas cosas que abordó Milei, hubo un momento por demás emotivo y que lo hizo llorar ante la cámara. Fue cuando recordó a un gran amigo, quien falleció ya. Y se trata de un conocido periodista, con una amplia trayectoria y quien, además, es el padre de otro famoso periodista de la televisión argentina.

“Algo que te dije ayer es que si yo tenía que ir a un lugar después de este resultado, iría a dos lugares. Uno, con un amigo que está en el cielo. Y otro con vos, que son los padres de la criatura, por decirlo de alguna manera”, arrancó, emocionado, Milei y luego de la extravagante y también emotiva presentación de Fantino durante la entrevista.

Quién es el amigo de Milei a quien agradeció, entre lágrimas, tras el triunfo

El amigo del que hablaba Javier Milei en el emotivo agradecimiento no es otro que Mauro Viale, el famoso periodista fallecido el 11 de abril de 2021, y quien tuvo una por demás amplia trayectoria televisiva. Si bien en sus comienzos Viale se especializó en el periodismo deportivo, luego se convirtió en un ícono con su estilo particular, aquel que patentó con sus “mediodías” (era el horario en que se emitió su programa más famoso), y que tuvo su mayor pico con el Caso Coppola a mediados de los ‘90.

Luego de esta explosión, Viale se convirtió en un referente para muchos colegas (con su estilo siempre polémico y contestatario), así como también para muchos televidentes. Durante sus últimos años fue el dueño de los mediodías y tardes de domingo en América, con un programa que le permitió adueñarse de gran parte de la programación dominical del canal bonaerense. Aquí, entre otros tantos entrevistados, Javier Milei -en su rol de economista y previo a lanzarse como candidato- fue uno de los habitués.

En su última etapa, el propio Mauro Viale se diferenció ideológicamente hasta de su propio hijo (Jonatan Viale), y hasta vertió algunas críticas hacia él. Sin embargo, siempre se mostró orgulloso de y contento por él (y viceversa)

“Si hoy estuviera Mauro vivo, realmente iría a verlo”, resaltó Milei.

La pelea Mauro Viale - Alberto Samid

Otro de los momentos televisivos inolvidables que dejó Mauro Viale en sus años televisivos -y en sus históricos programas del mediodía- fue la pelea a golpes de puño con el empresario de la carne Alberto Samid. La recordada pelea, de la que se hicieron memes y sátiras, tuvo lugar el 10 de enero de 2002 durante la emisión del programa “Impacto a las 12″.

Luego de una tensa entrevista, en la que Viale y Samid se sacaron chispas con indirectas y comentarios irónicos (ambos, fieles a sus estilos), antes de terminar la entrevista el conductor acusó a Samid de haber celebrado el Atentado a la sede de la AMIA. “Usted avaló la bomba de la AMIA”, le dijo y repitió Mauro Viale a Samid.

“Usted no puede decir eso, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”, contestó Samid, enervándose cada vez más y subiendo los niveles de enojo y tensión. Tras acercarse a Viale, Samid le propinó un golpe de puño en el rostro, y todo derivó en un bizarro momento de intercambio de piñas y patadas.

Los integrantes de la producción del programa intentaron separar a ambos involucrados en la pelea. Sin embargo, cuando Viale cayó al piso, uno hombre que trabajaba como portero del canal encontró la oportunidad de asestarle un puntapié, aprovechando que Mauro se encontraba indefenso. “Estaba cansado de que me verdugueara todos los días”, confesó tiempo después el hombre, que sorprendió a todos con su intervención en la pelea.

El agradecimiento de Milei a Fantino y el particular regalo que le hizo

En la misma frase en la que resaltó y se emocionó al recordar a Mauro Viale, Milei le agradeció y destacó el espacio y apoyo a Fantino también. “Vos te jugaste, vos me diste lugar, vos anticipaste el apagón mediático, vos anticipaste la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Creo que eso alertó a los leones que ya habían despertado, y fue fundamental en el despertar de más leones. El agradecido soy yo, vos sos el que me puso en primera”, resaltó Milei, esta vez agradeciendo directamente a su entrevistador.

Además, le hizo un regalo por demás particular a Fantino y que sorprendió al mismo periodista.

“Si yo te ofreciera hacerte un regalo, hoy, ¿cuál te gustaría?”, preguntó Milei. Y aclaró que debería ser algo artesanal.

“A mí, como licenciado en Filosofía y amante de la historia, me gustaría algo que tenga que ver con mi país, con lo que ha pasado con vos. Yo tengo un astillero que me regaló el hijo de Alfonsín y que era de su papá. Tengo una flor labrada que pertenecía Rosas, un ‘Facundo’ que perteneció a Borges y que era de él. No sé qué te pediría”, contestó Fantino.

Sin decirle nada, Milei le acercó algunas hojas de papel doblada: era el discurso que el candidato más votado de las PASO había dado el mismo domingo por la noche, el original y manuscrito. “Algún valor histórico en algún momento va a tener”, agregó Milei, quien insistió en que se lo quede. “Es tuyo, lo estoy haciendo de corazón”, concluyó.

