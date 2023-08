Qué le dijo la directora del Conicet a Milei por su propuesta de privatizar la ciencia

Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), salió en defensa de la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales de la soberanía nacional, en respuesta a la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de privatizar el organismo científico.

“En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kits de barbijos que se exportó, y gracias a eso entraron divisas; generó insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía, no me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología”, indicó la científica en declaraciones a Radio 10.

En relación con la propuesta de Milei de privatizar el Conicet y eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Franchi reafirmó que el desarrollo científico inicial “está en el Estado” y que los científicos del Conicet “impactan en nuestras vidas todos los días”. En las declaraciones, añadió, “la ciencia y tecnología son soberanía”, y “no hay país desarrollado que no invierta”.

La presidenta del Conicet defendió la importancia de la ciencia y tecnología en respuesta a propuesta de privatización de Javier Milei

Además, Franchi replicó que los desarrollos tecnológicos “tienen éxito porque no buscan productividad sino mejorar la calidad de vida de la gente” y que lo han hecho en sectores como “salud, energía, construcción y medicina”.

“Nuestros investigadores trabajan con grupos de riesgo, mejorando la calidad de vida. En un futuro incierto tras el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a necesitar gente capacitada”, amplió y concluyó: “Tenemos gente formada en el Conicet que trabaja en muchos lugares, como Vaca Muerta y sectores del agro, son empresas que aportan al Estado y al desarrollo del país”.

Milei prometió privatizar el Conicet

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, siguió con sus entrevistas televisivas en distintos canales durante la noche del martes. Uno de los momentos más destacados fue en LN+, cuando el postulante dijo que privatizará el Conicet en caso de ser electo presidente, además de enumerar los ministerios que quiere cerrar.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Con una pizarra y un marcador, Milei le mencionó al periodista Jonatan Viale que suprimirá los ministerios de Turismo y Deporte; Ambiente; Cultura; Transporte; Desarrollo Social; Desarrollo Territorial y Hábitat; Salud; Obras Públicas; Mujeres; y Educación. Sin embargo, aclaró que Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación se unificarán en Capital Humano, algo parecido con Infraestructura, que englobará a Obras Públicas. “Con iniciativa privada a la chilena. Para que el que la obra la paga el que la usa”, señaló.

“¿Y el Conicet?”, preguntó Viale. El diputado nacional repitió que quede “en manos del sector privado”. “Uh vas a tener un despelote. ¿Y qué vas a hacer con la gente que vive del Estado y trabajan en el Conicet, los científicos. ¿Cerrás el Conicet?”, insistió el conductor de LN+.

“Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado? No se nota que hayan generado desarrollo e investigación. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas porque evidentemente...”, respondió el candidato.

SEGUÍ LEYENDO: