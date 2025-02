Presión fiscal: Mendoza, a la baja desde 2016 pero en el top 10 nacional

Desde la provincia admitieron que la presión fiscal de la provincia es alta, sobre todo en lo referido a Ingresos Brutos (IIBB) , pero dejaron en claro que Mendoza desde el 2016 viene en un sendero "a la baja" en este tema. Además, aseguraron que la mirada del informe termina siendo "miope" si no se tiene en cuenta cómo es el reparto de la coparticipación nacional, el cual tiene a Mendoza como una de las provincias más desfavorecidas en el reparto de recursos per cápita, lo que influye en paralelo con el valor de los impuestos , ya sean IIBB , patrimoniales o sellos.

El funcionario admitió que Mendoza no está del todo bien con estos valores, pero indicó que esa comparación es "una foto y no toda la película" y que en el proceso, la provincia está a la vanguardia en términos de quita de presión fiscal.

Quien ha acompañado ese discurso ha sido el gobernador Alfredo Cornejo, quien dijo en redes sociales en enero que en ocho años Mendoza "bajó Ingresos Brutos" y que "la alícuota promedio bajó del 3,6% en 2016 al 2,9% en 2024, con alivios clave en sectores primarios e intermedios como agro, industria y transporte".

Fayad agregó que “la disminución de la presión fiscal se concentró en los eslabones primario e intermedio, con reducciones en la carga impositiva de -57% en agricultura, -15% en minería, -48% en industria, -13% en construcción y -47% en transporte y almacenamiento”, remarcó Fayad.

En ese sentido, destacó que “las actividades de servicios con las mayores reducciones en la carga impositiva de Ingresos Brutos fueron comunicaciones (-29%), restaurantes (-25%), servicios sociales, comunales y personales (-23%) y operaciones sobre inmuebles (-15%)”.

Volviendo al informe, Fayad justificó de igual forma el por qué de los valores que hoy presenta Mendoza, al sostener que es necesario tener en cuenta cuántos recursos llegan a las provincias, y marcó las inequidades del reparto de la coparticipación, en la cual Mendoza está penúltima en el promedio per cápita ($804.510 por habitante en 2024), sólo por detrás de Buenos Aires ($514.718) y CABA ($300.328).

"Es necesario tomar en cuenta el gasto de cada provincia, más que simplemente la recaudación", dijo el Ministro, quien agregó que dicho gasto esto influye directamente en la forma en que debe financiarse, ya sea a través de una mayor recaudación de impuestos o de los fondos provenientes de la "coparticipación per cápita" que recibe cada provincia del Gobierno Nacional.

"En Mendoza estamos obligados a recaudar o a poner la cara frente a nuestros contribuyentes, porque el dinero que nos llega de coparticipación es sensiblemente menor a la de la gran mayoría de provincias del país", señaló.

De esta forma, marcó que las provincias que más coparticipación per cápita reciben son las que pueden "darse el lujo" de tener una presión fiscal baja, como por ejemplo Tierra del Fuego ($2.588.180), Catamarca ($2.530.346), Formosa ($2.336.356), La Pampa ($2.059.651) y La Rioja ($1.987.240), entre otros.

"Por supuesto que las provincias con menos coparticipación per cápita van a ser las que tienen más presión tributaria local, porque tienen que financiar el gasto de alguna forma", sostuvo.

Mencionó que el análisis "debe incluir el impacto de los recursos provenientes de la coparticipación y cómo esto afecta las decisiones fiscales a nivel provincial". En relación a Mendoza, Fayad subrayó que la provincia ha sido "históricamente" una de las que menos depende de estos fondos, lo que obliga a la gestión provincial a recaudar más impuestos de sus propios contribuyentes.

Respecto a la situación fiscal de Mendoza, Fayad destacó que se han hecho "esfuerzos" de la provincia por reducir la carga tributaria, especialmente en sectores productivos como la industria, el agro y el transporte.

Afirmó que, a pesar de estos esfuerzos, Mendoza sigue enfrentando un desafío relacionado con la baja "copa per cápita", lo que la coloca en una "situación difícil" frente a otras provincias que reciben mayores recursos nacionales.

Finalmente, Fayad resaltó que, aunque la provincia ha avanzado en la reducción de impuestos, aún falta mucho camino por recorrer, especialmente en lo que respecta a los ingresos brutos. De todos modos, aseguró que los esfuerzos fiscales de Mendoza han sido dirigidos a mantener el gasto público lo más controlado posible, lo cual se refleja en los rankings donde la provincia se encuentra entre las que tienen menor gasto y empleo público por habitante, lo que contrasta con la presión tributaria local que enfrenta.

"Nos sigue faltando camino por recorrer, pero estamos en la senda. Lo que no podemos hacer es que se discuta solo IIBB sin ver la coparticipación per cápita, porque si no, se da una discusión miope", finalizó.

Desafíos de Mendoza

Los Andes consultó a economistas sobre la presión fiscal y coparticipación de Mendoza, quienes pusieron énfasis en IIBB y en el crecimiento o no de Mendoza.

José Vargas, de Evaluecom, destacó que la presión tributaria "sigue siendo un gran problema a nivel nacional". Marcó que Mendoza ha tenido un incremento anual por arriba del 180% en algunos tributos, como el Inmobiliario, pero dejó en claro que lo que se viene reclamando es una menor presión fiscal "en IIBB para que la actividad económica que tuvo un 2024 sumamente malo, pueda de a poco empezar a resurgir en un contexto que no es del todo benévolo, porque si bien hemos visto que la actividad económica empieza de a poco a recuperarse, lo hace de manera muy dispar".

También comentó que la provincia, entre otras, "está haciendo esfuerzos para reducir el gasto público, mientras que otras enfrentan actualizaciones en sus partidas presupuestarias".

Por otro lado, el economista y asesor de los equipos técnicos del Partido Justicialista, Nicolás Aroma, puso énfasis en el "ranking alto" de Mendoza en la presión tributaria, y si bien marcó que "ha ido bajando tasas, también ha ido chicando en una mayor medida su producto y su economía".

De esta forma, consideró que la reducción de impuestos en la provincia "no ha significado un crecimiento económico". "Con baja de impuestos (IIBB) tampoco la inversión ha crecido, ni la economía se ha expandido", sostuvo. A partir de esto, consideró que "el problema está en la inversión".

Sobre la coparticipación, también planteó una crítica a la postura de Mendoza: "Históricamente, la provincia reclamó que se le debe plata porque aportaba cerca del 4% del producto nacional, pero hoy ni siquiera alcanza el 3% de peso específico en la economía del país". En este sentido, sostuvo que si se discutiera la coparticipación en base a la situación actual, "le debemos plata a la Nación".

Finalmente, abordó el debate sobre el impuesto a los ingresos brutos, calificándolo de "distorsivo" y señalando que "es el primero que debería eliminarse porque es un impuesto malo que afecta a la producción". No obstante, reconoció que eliminarlo generaría problemas de recaudación, lo que plantea un dilema.