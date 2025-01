Por primera vez, la multa de la RTO es más cara que hacer el trámite: en 2024 se triplicaron las actas

El Gobierno Provincial comenzó el 2025 con un fuerte incremento en los valores de las multas viales, que subieron un 230,7% a partir de este 1 de enero a raíz de la aprobación de la ley Impositiva en la Legislatura Provincial. Fue el ajuste de la Unidad Fiscal (UF) -de $127 a $420-, que impacta directamente en las multas viales, el que determinó el aumento de las infracciones leves, graves, gravísimas y en concurso.

Lo cierto es que, con el freno que el Gobierno determinó con el valor de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que mantendrá los mismos costos que los que actualmente se abonan, por primera vez la multa por no contar con el trámite será más alta que el propio examen vehicular, al menos en lo que refiere a automóviles, que son los vehículos que se toman como modelo en Mendoza.

Esto es así ya que el costo de la RTO en Mendoza fue en diciembre de $31.000 y seguirá con el mismo monto ahora en enero, sin actualizaciones; mientras que no pasó lo mismo con la multa por no contar con la revisión. De hecho, en diciembre, una multa leve (que es la que aplica por no contar con la RTO) era de $12.740 -casi un tercio del trámite- y quedaba en $7.620 abonando con descuento (dentro de los tres días hábiles posteriores al acta labrada); mientras que a partir de enero, la multa ascendió a los $42.000.

En momentos donde hubo mayor controversia, los titulares de las cámaras de RTO solicitaron incluso a la Legislatura para se modifique la ley y que las sanciones a quienes no tienen la inspección al día sean “más graves”.

En agosto, el presidente del la RTO, Fabricio Belardinelli, opinaba que la gente prefería “pagar la multa a hacer la revisión de RTO”, situación que perjudicaba a los empresarios del sector.

Se triplicó el número de multas por no llevar RTO en 2024

Por otro lado, el 2024 cerrará con un incremento notable en la cantidad de multas realizadas, tanto en términos generales, como particularmente a automovilistas que no contaban con la RTO al día.

De hecho, respecto al 2023, se triplicó el número de multas por falta de RTO, lo que marca también una diferencia entre el final de la gestión de Rodolfo Suárez (con Raúl Levrino como entonces ministro de Seguridad) y el comienzo de la de Alfredo Cornejo (con Mercedes Rus al frente de la cartera).

Según datos actualizados al 31 de diciembre, en todo el 2024 se labraron 27.951 multas por no contar con la RTO, mientras que en 2023 se realizaron tan solo 6.963 multas, es decir, este año fue un 301% más.

Con respecto al total de las multas, también hubo un incremento importante, aunque no tanto como lo fue con la RTO en particular.

En este caso, en todo el 2024 se registraron 96.001 multas, mientras que en 2023 fueron 79.445, lo que representó un aumento del 20,84%, según informó el ministerio de Seguridad a Los Andes.

Desagregando las faltas viales de este año 2024, fueron en total 71.672 multas leves (74,6% del total), que además de la RTO, es circular con luces bajas apagadas o estacionar en lugares prohibidos, entre otros; 2.229 fueron graves (2,3%), como pro ejemplo girar en “u” o adelantar por la derecha; 15.741 fueron faltas gravísimas (16,4%), como lo es circular bajo efectos del alcohol o conducir sin cinturón de seguridad o licencia; y 6.356 en concurso (6,6%), que se da en los casos cuando hay dos o más faltas viales.

Multas viales en Mendoza. Gráfico: Los Andes, con datos del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Preocupación empresaria

No obstante, y pese a que se triplicaron las multas y no aumentó el valor del trámite, aún así se vio una merma en la cantidad de exámenes vehiculares en un 35% en diciembre, según informó Belardinelli a Diario Uno, que es el mes donde más cantidad de trámites se suele hacer al año, por dos factores: por un lado, para tener los trámites al día antes de viajar con el vehículo de vacaciones a otra provincia (donde la RTO es exigible) o país; o para evitar los aumentos que había año a año a causa de la implementación de la ley Impositiva.

El empresario además aseguró que en el año, han rondado las 100.000 revisiones (en 2023 fueron 205.000 revisiones en el año), de un parque automotor que registra en Mendoza más de 890.000 vehículos y el cual debe hacer tener la RTO hecha cerca de unos 850.000.

Volviendo a aquella reunión de agosto, el Gobierno tenía la expectativa de mejorar este dato en diciembre, ya que el año pasado, en aquel mes se realizaron 50.000 revisiones.

Multas más caras

Ya con la ley vigente, las faltas leves pasarán de $12.740 a $42.000 (100 UF). En tanto, el pago con descuento será de $25.200.

En el caso de las faltas graves, las mismas pasaron de $88.900 a $294.000 (700 UF); mientras que el pago con el 40% de descuento quedará en $176.400.

Para las faltas gravísimas, que representan el valor de 1.000 UF, pasarán de $127.000 a $420.000. Con descuento, se podrá abonar a $252.000.

Las faltas en concurso (cuando se violan dos o más faltas viales) representan las 1.500 UF, por lo que pasaron de $190.500 a $630.000, con un descuento que terminará en un boleto por $378.000.

Respecto a la multas por alcoholemia positiva, no rige el descuento y tienen valores mínimos y máximos, que dependen de la gravedad del acto.

En los casos positivos hasta 0,99 grs. de alcohol en sangre, el mínimo es de 3.000 UF hasta las 6.000 UF como multa máxima. En estos casos, los valores serán de entre $1.260.000 a los $2.520.000.

Pero la situación se agrava para los casos de alcoholemia positiva superior al gramo de alcohol en sangre. En este caso, las multas van de las 4.000 UF a las 11.000 UF. De esta forma, el mínimo será de $1.680.000; mientras que la multa más alta de alcoholemia será de $4.620.000.

Test de alcoholemia en Mendoza. Foto ilustrativa: Prensa Gob. de Mendoza

Dentro de las multas gravísimas informadas se encuentran las de alcoholemia positiva, que fueron 2.403 en todo el 2024. De ese total, 1.171 fueron niveles de alcohol por fuera de lo permitido por la ley (0,0 g/l para profesionales, 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para automovilistas) hasta 0,99 g/l; mientras que en 1.232 casos se realizaron además procesos de contravención, debido a que los infractores superaron el 1 g/l en los controles de alcoholemia, lo que valió, además, una multa más cara.

Las sanciones también incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación para conducir vehículos, que varía entre 90 a 545 días. En estos casos, el pago de la multa no exime ni reduce la duración de la pena. Además, las licencias de conducir, al igual que los vehículos de los infractores, seguirán siendo retenidos y no se devolverán hasta que se haya cumplido con la sanción de multa o arresto correspondiente.