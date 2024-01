Por la baja recaudación, el Gobierno lanza el roll over

El Gobierno provincial se prepara para iniciar las negociaciones salariales con los diferentes gremios de la provincia, en medio de una inflación escandalosa a nivel nacional y acompañada de una brusca baja en la recaudación, tanto la que proviene de origen nacional con la coparticipación, como así también la de origen provincial como los tributos.

El cóctel negativo se intentará contener en primer lugar con recursos propios, que son reservas y ahorros provinciales de los cuales el Gobierno se ha jactado de tener en base a cuentas “ordenadas”. Sin embargo, el Gobierno finamente apelará al roll over, es decir, la refinanciación de una parte de las deudas que vencen en este 2024 para oxigenar las reservas locales y volcar recursos necesarios en las afectaciones más urgentes.

Según informó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la autorización que recibió Mendoza en la Legislatura es “por los vencimientos del bono en dólares”, que son, en moneda nacional, $77.000 millones, poco menos de dos nóminas salariales actuales del Estado Provincial (cada nómina son alrededor de $40.000 millones).

No obstante, siguiendo la lógica de la cartera de Hacienda, Fayad advirtió que no se apelará al roll over si las condiciones del mercado no son las mejores y que se analizará “tanto la cantidad como las condiciones”.

De igual forma, hay una urgencia creciente por parte de la Provincia respecto a los recursos, que vienen a la baja, más una incertidumbre creciente en base a conocer o no si realmente Mendoza conseguirá el dinero que ya ha perdido en los últimos meses de la reforma del Impuesto a las Ganancias (aumento del mínimo no imponible por parte del exministro de Economía, Sergio Massa), con el cual Mendoza dejó de percibir, sólo en los 3 últimos meses del 2023, $19.000 millones.

Según sostuvo Fayad a Los Andes, años anteriores Mendoza “usaba el superávit corriente” como herramienta para negociar en parte paritarias, con una “cintura” mayor a la hora de ofrecer porcentajes de incrementos salariales. Sin embargo, en este caso el roll over será, si se termina aplicando, una buena medida -entiende el gobierno- para intentar “capear el temporal”.

Para esto, el Gobierno arma los actos preparatorios, junto con los decretos, que saldrán publicados en principio esta semana, para empezar a pagar deuda con deuda.

Por un lado saldrá la contratación de los bancos y agentes que van a colocar bonos para el pago de las acreencias; mientras que también se realizarán los trámites con los ministerios nacionales (Economía y del Interior), que son pasos previos para las actuaciones formales.

Recordemos que la herramienta del roll over generó en varias oportunidades un conflicto fuerte con legisladores del Partido Justicialista, quienes votaron en contra en varias oportunidades, por lo que el Gobierno de forma obligada debió pagar el 100% de las deudas que vencían en esos años.

Pero en este caso, el gobernador Alfredo Cornejo destrabó la negociación con el peronismo -cuando aún no asumía-, luego de una reunión con los intendentes del partido opositor, con quienes negoció endeudamiento y roll over a cambio de obras clave y fondos para municipios.

A la baja

La preocupación del Poder Ejecutivo reside en que cree que este 2024 “se parecerá más al último trimestre del 2023, que lo que fue todo el año”. En términos concretos, tal como se informó esta semana, el último trimestre tuvo una baja de coparticipación del 15% en términos reales; mientras que todo el 2023 fue del 5,7%. En tanto, en impuestos provinciales, la baja de Ingresos Brutos fue del 12,5% en diciembre; mientras que en el último trimestre el Inmobiliario cayó un un 18%, Automotor un 14% y Sellos, el 32%, también en rojo.

“Es lo que más nos preocupa. Nos lleva a tomar decisiones respecto del resto de las filas del gasto, porque también tenemos muchos precios e insumos que aumentan más que la inflación, como los que son importados y los combustibles”, mencionó Fayad, quien aclaró que “todo eso estará arriba de la mesa paritaria”.

En este sentido, comentó que “los empleados, y con razón, demandan que no pierdan contra la inflación, pero sí pierde la recaudación. Esto estará sobre la mesa, y también la necesidad de que los años anteriores usábamos el superávit corriente, ahora lo hacemos con la autorización del roll over”, insistió.

No obstante, sostuvo que hay todo un reacomodamiento o ajuste de partidas, teniendo en cuenta que Mendoza, advertida de la situación macroeconómica, tiene previstas “sólo obras de continuidad” para este año; y el colchón que intentará usar para obras grandes o importantes en términos hídricos, serán los U$S 1.023 millones, que los terminará de recibir en octubre.

Además, mencionó que los distintos programa de estímulo a la actividad que tiene el Ministerio de Producción, “quizás no continúen con el mismo tamaño que antes”, al igual que distintos tipos de servicios “que tienden a achicarse”. “Estamos analizado fila por fila para ver cuáles gastos son postergables y cuáles no podemos disminuir el ritmo”, aclaró.

Además de Fayad, Cornejo también habló de la negociación paritaria y envió un mensaje a los gremios, al expresar que “la oferta que le hagamos tiene que ver mucho con la recaudación. Que sean sensatos los dirigentes sindicales y no generen expectativas que el Gobierno no va a poder satisfacer. Que sean muy sensatos a la hora de sentarse a negociar porque dependemos de la recaudación”, advirtió Cornejo durante un acto de entrega de viviendas en Luján.

Sobre la negociación, el Gobierno decidió adelantar la convocatoria a los sindicatos a la primera semana de febrero, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible que la inflación de enero no sea menor al 12%, lo que activaría automáticamente el llamado a paritarias, tal como se acordó a fines de año.

Ante esto, Cornejo, además de pedir “sensatez”, comentó que la Provincia “no imprime billetes” y que “no tiene la facultad de inventar dinero. La verdad es que la recaudación viene cayendo y la proyección inmediata es de caída, por dos motivos: nos han sacado Ganancias, que es una merma importante para Provincia y municipios; e incipientemente se están dando los resultados de la estanflación. Estos efectos influyen”.

En tanto, Fayad agregó a radio Mitre Mendoza que “no hay plan antiinflacionario que funcione sin que suban los precios y sin que antes caiga la actividad. Esto es de manual. Siempre ocurre y frente a este escenario que va a caer la actividad, la recaudación también tiene su dinámica y justamente son muchas las variables que hay en una mesa de negociación paritaria; pero hay dos fundamentales: la inflación y la recaudación”, acotó.

También adelantó que “lo más probable es que la negociación durante la primera semana de febrero se rediscuta solo el primer trimestre y se espere a que evolucionen algunas variables, sobre todas relacionadas con la recaudación para poder tomar alguna decisión de cómo sigue el año en materia de política salarial”.

Roll over y deudas

Sólo en 2024, Mendoza deberá afrontar pagos por $39.918 millones y U$S132,3 millones (con un valor del dólar oficial a $835,5, lo que llevaría a la deuda en pesos a $110.536 millones), según el stock de la deuda pública del ministerio de Hacienda. En consecuencia, en moneda nacional, el total para este año entrante de deudas es de $150.454 millones.

Lo cierto es que, como comentó Fayad, la autorización del roll over es solamente para el pago de la deuda del bono en dólares (PMM29), que serán U$S 52 millones (intereses +amortización) en marzo, más otros U$S 52 millones en septiembre. Sin embargo, más allá que sean, a dólar oficial, $86.820 millones, la autorización que tiene el Ejecutivo por parte de la Legislatura es de $77.000 millones.

De igual forma, todo está sujeto a análisis, y si las condiciones son positivas, se avanzará en el rolleo. En palabras del Ministro, “la restricción va a estar por el lado del mercado, tanto la cantidad como las condiciones” de la deuda.