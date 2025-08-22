Por decreto, Cornejo dispuso aumentos salariales para empleados judiciales: cuánto cobrarán

Luego de que las negociaciones no prosperarán en las mesas paritarias, el Ejecutivo otorgó subas del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre.

El Gobierno de Alfredo Cornejo anunció este viernes, mediante el Decreto 1778, un incremento salarial para los empleados del Poder Judicial de la provincia. La medida se adoptó luego de no alcanzar un acuerdo en el marco de las paritarias con la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

Según establece la norma, publicada en el Boletín Oficial, los incrementos serán del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre de 2025, aplicados sobre la base fija del salario correspondiente a junio de este año. Se trata de porcentajes no acumulativos.

El Ejecutivo provincial justificó la decisión en el carácter alimentario de las remuneraciones y en la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas fiscales. En los considerandos del decreto se detalla que durante las negociaciones paritarias se presentaron cinco propuestas salariales alternativas y progresivas, que no fueron aceptadas por el gremio.

La medida fue refrendada por el gobernador Cornejo, el ministro de Hacienda y Finanzas y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Víctor Fayad.

El decreto se dicta ad referéndum de la Legislatura provincial, que deberá tratarlo en su ámbito. Asimismo, se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con la aplicación de los aumentos.