22 de agosto de 2025 - 08:53

Por decreto, Cornejo dispuso aumentos salariales para empleados judiciales: cuánto cobrarán

Luego de que las negociaciones no prosperarán en las mesas paritarias, el Ejecutivo otorgó subas del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre.

Por decreto, Cornejo dispuso aumentos salariales para empleados judiciales: cuánto cobrarán

Por decreto, Cornejo dispuso aumentos salariales para empleados judiciales: cuánto cobrarán

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo anunció este viernes, mediante el Decreto 1778, un incremento salarial para los empleados del Poder Judicial de la provincia. La medida se adoptó luego de no alcanzar un acuerdo en el marco de las paritarias con la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

Leé además

Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei

Escándalo por coimas: allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino

Por Redacción Política
El gobierno dispuso la reorganización de las paradas de taxi en el Gran Mendoza

El Gobierno dipuso la reorganización de las paradas de taxis en el Gran Mendoza

Por Redacción Política

Según establece la norma, publicada en el Boletín Oficial, los incrementos serán del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre de 2025, aplicados sobre la base fija del salario correspondiente a junio de este año. Se trata de porcentajes no acumulativos.

El Ejecutivo provincial justificó la decisión en el carácter alimentario de las remuneraciones y en la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas fiscales. En los considerandos del decreto se detalla que durante las negociaciones paritarias se presentaron cinco propuestas salariales alternativas y progresivas, que no fueron aceptadas por el gremio.

La medida fue refrendada por el gobernador Cornejo, el ministro de Hacienda y Finanzas y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Víctor Fayad.

El decreto se dicta ad referéndum de la Legislatura provincial, que deberá tratarlo en su ámbito. Asimismo, se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con la aplicación de los aumentos.

El decreto

pedido_288132_21082025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría, con 62 votos afirmativos y solo ocho negativos.

Otra dura derrota del Gobierno en el Congreso: luz verde para la "ley Garrahan" en el Senado

Por Redacción Política
La lista de concejales del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, encabezada por el radical Marcos Domenech, seguida por la libertaria Florencia Morales y, en tercer lugar, Emilce Jacobchuck de Activá.

Activá marca presencia en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en General Alvear

Por Jorge Yori
El cinismo del Senado: la crítica de Javier Milei a la Cámara presidida por Victoria Villarruel.

"El cinismo del Senado": Milei criticó el freno a la motosierra y el aumento de sueldo de legisladores

Por Redacción Política
Juan Carlos Molina confirmó el fin de semana su postulación. La Iglesia tomó distancia.

Qué dijo el Obispado de Río Gallegos tras la candidatura a diputado del "cura kirchnerista"

Por Redacción Política