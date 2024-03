Política en off: Ulpiano arrancó primero, Omar fue hackeado y Tadeo se subió a una low cost

Ulpiano está feliz

Desde distintos cafés y mesas de la política afirman que el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, es una suerte de espada cornejista para herir la posible candidatura de Ulpiano Suárez a la gobernación.

👑 ¡En la Ciudad tenemos nuestra primera Reina Nacional!



Felicitaciones Agostina Jazmín Saua Carrión.

Desde la @ciudaddemendoza te seguiremos apoyando en cada paso de este hermoso desafío.

No tengo dudas de que será una gran embajadora de Mendoza en el mundo. pic.twitter.com/H9039jmnJU — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 3, 2024

Sabemos que es muy apresurado pensar eso pero así funciona la política, no está ni bien, ni mal; es así. Por eso, cuando el sábado a la noche fue electa la candidata de Capital, Ulpiano irradiaba alegría, sabía que el hecho iba más allá.

Es que hubo muchas actividades oficiales del calendario de vendimia que se realizaron en Guaymallén para bancar a Calvente, por lo menos para lograr que su reina saliera electa. Pero no resultó. Habrá que ver cómo sigue la cosa...

¿Víctima de un hacker?

Omar de Marchi reapareció con bastante vigor en la Fiesta de la Vendimia de 2024, después de estar un tanto alejado de la vidriera política. Hay que recordar que tras la derrota electoral por la gobernación, reapareció como secretario de Relaciones parlamentarias del gobierno de Javier Milei.

El lujanino se mostró junto a su sucesor en la comuna, Esteban Allasino, opinó (obviamente) a favor de Milei y deslizó (por supuesto) críticas al Gobierno de Mendoza.

Junto a ⁦@estebanallasino⁩, intendente de ⁦@MuniLujanDeCuyo⁩, el departamento más vitivinícola del país, participando del evento de ⁦@COVIAR1⁩ junto a los referentes máximos de la industria del vino.

Semana de Vendimia, la mejor semana del año. Feliz vendimia!!! pic.twitter.com/q25FNsrGCf — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 2, 2024

Pero hubo un hecho que sorprendió en el medio. El exdiputado nacional aseguró en los últimos días que estuvo dos meses sin poder acceder a la cuenta de Twitter, o “X”. Lo contó en la propia red social, con un mensaje intrigante: “Hola a todos. Después de casi 60 días sin poder acceder a mi cuenta de X, por motivos un tanto extraños, finalmente he recuperado el acceso. Gracias al equipo de X por ayudar”.

Hubo quienes consideraron un poco raro que el problema de De Marchi con su cuenta en “X” se haya extendido durante tanto tiempo. Y hasta elucubraron que ese silencio extendido en las redes podría haber sido de alguna forma conveniente para él. Seguramente De Marchi terminará de contar la historia pronto.

Alivio para un intendente radical

La Municipalidad de Godoy Cruz trabajó codo a codo con Bodegas de Argentina para que el Agasajo saliera tal como estaba planeado. El intendente Diego Costarelli le había dicho a Los Andes que era el evento privado más grande desde la inauguración del Espacio Arizu. Si bien la organización corría por cuenta de los privados, la comuna supervisó todos los detalles de las instalaciones y armó el operativo por la visita de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, además del corte de tránsito por estos menesteres.

Agasajo Bodegas de Argentina 2024.

“Prueba de fuego”, había advertido Los Andes y tanto el jefe comunal como el gabinete tomaron con presión y humor el título de la nota. Ya con los últimos presentes, el intendente preguntó si se había superado la prueba. Hay que decir que sí, prueba superada para Costarelli. El evento no tuvo fisuras ni en el sonido ni en la ambientación porque las altas temperaturas casi no se sintieron. No se escucharon quejas ni se registraron incidentes.

El cupo peronista

Los eventos que organiza la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) suelen tener buena concurrencia del peronismo. Es el evento político más importante de la Vendimia y de una parte del sector vitivinícola. No hay grieta, todos quieren ir, sobre todo si se trata de rosquear.

El "Pilo" Bordón junto a Enrique Vaquié en el Agasajo de Bodegas de Argentina.

No ocurre lo mismo con Bodegas de Argentina. Los almuerzos del sábado vendimial tienen mayor presencial del radicalismo, al menos en los últimos años. Y esta edición no fue la excepción. Por eso sorprendió encontrarse con dirigentes del partido que fundó Juan Domingo Perón. Uno de ellos fue José Octavio Bordón. El “Pilo” habló con todos. Se lo vio a las risas con Enrique Vaquié, radical y con mucha trayectoria en la política. El otro peronista fue Martín Hinojosa, ex titular del INV.

Al fin uno que ahorra

En Mendoza con mucha hipocresía se sostiene que el gobernador no tiene que tener avión privado por el gasto que genera. Lo cierto es que nunca nos vamos a enterar cómo hacen los mandatarios cuándo los convocan urgente para que estén en Buenos Aires y llegan. ¿Van en charter? ¿Quién lo paga? Si lo pagan un empresario, ¿cómo se devuelve el favor? Quizás todo esto es más caro, pero el punto no es este.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias participó de la reunión del Consejo Federal de Educación.

Al fin encontramos a un funcionario que ahorra en los vuelos. El martes, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, viajó a Buenos Aires al mediodía en una low cost. Al revés del titular de Aysam, que usa el auto particular para ir a realizar trámites particulares como publicó el diario El Sol.

Tadeo cuida el centavo, vaya el reconocimiento porque evita las generalizaciones tan de moda por estos días sobre los políticos referida a que “son todos iguales”.

La exministra que sigue cerca

En medio del debate por las reformas de salud, el ministro Rodolfo Montero ha ido algunas veces a la Legislatura para evacuar dudas con respecto a los cambios que pretende hacer en el área. Los cierto es que en una de esas ocasiones, una foto enviada por el equipo de prensa de la Casa de las Leyes, advirtió una presencia entre quiénes habían llegando con el funcionario.

La ex ministra Ana María Nadal, presente en una de las exposiciones de Rodolfo Montero en la Legislatura.

Se trata de Ana María Nadal, la ex ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes durante la gestión de Rodolfo Suárez. Según contaron, está colaborando pero no está claro en calidad de qué asistió: asesora, futura asesora o persona de consulta. Todo indica que podría ser asesora del gabinete de salud, pero en los papeles no hay nada oficial. Nadal tiene un cargo de planta en el Ministerio, por lo que está cumpliendo funciones.

El madrugador distraído

El tradicional desayuno de la Coviar es uno de los eventos políticos donde más temprano se suele arrancar. Generalmente desde las 7 de la mañana van llegando funcionarios y dirigentes de todo signo político para un sábado de Vendimia que siempre es intenso y termina entrada la madrugada del domingo con el fin del Acto Central en el Frank Romero Day.

Sin embargo, la decisión de Javier Milei de realizar su discurso ante el Congreso en la apertura de sesiones a las 21 del viernes, cambió todos los planes.

Ante esto, y para dar tiempo a que llegaran desde Buenos Aires todos los políticos a Mendoza, desde la Coviar atrasaron 2 horas el acto. En vez de las 8, a las 10 de la mañana para arrancar.

Sin embargo, hubo un madrugador distraído: el intendente de San Rafael, Omar Félix. El dirigente peronista fue prácticamente el primero de los referentes del sector político en llegar al hotel Hyatt.

“No sabía que habían cambiado el horario”, dijo apesadumbrado. Lo peor fue que el evento se atrasó una hora y media, por el retraso de la llegada de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sobre llovido, mojado.