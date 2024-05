Política en off: se unió a Milei y ahora lo maltratan, paella mata intendente y Alfonsín “fue”

SE FUE CON MILEI Y AHORA LO MALTRATAN

Gustavo Cairo armó un monobloque de La Libertad Avanza pero por fuera de La Unión Mendocina. Las notas que firmaron tanto Cairo como Jorge Difonso (presidente del Interbloque) sólo contribuyó a que haya más confusión.

Al punto que se las mandaron de vuelta y les pidieron que organizaran el despelote que se había armado porque además había cambios en las comisiones y todo estaba demasiado enredado. Es notorio cómo lo sacan a Cairo de todos lados, según dice la nota. Algún susceptible podría decir que el dirigente fue maltratado por sus ahora excompañeros.

Pero hay más, por supuesto. El ahora mileísta quiere cambiarse de lugar en el recinto porque está entre dos mujeres del Pro y quiere ubicarse más por afuera y dicen que le ha pedido a Difonso que se cambie y lo deje más abajo, junto a Rolando Scanio.

El diputado Gustavo Cairo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Al salirse Cairo de La Unión Mendocina, dejó la presidencia de “Juntos por la Libertad”, el espacio que reunía al Pro que apoyó a Omar De Marchi en la campaña electoral para ser gobernador mendocino. Párrafo aparte es la curiosidad que despierta en algunos dirigentes, saber cómo se ha tomado el lujanino esta movida de uno de los suyos.

Laura Balsells Miró asumió la presidencia y dicen que ya estuvo preguntando cuáles eran los beneficios de la presidencia del bloque: cargos, contratos y demás. Incluso, algunos en la Legislatura se preguntan si Cairo dejará su oficina en el sexto piso de la Casa de las Leyes para dejárselo a la nueva presidenta.

Podría haber señales: si alguien ve el cuadro de Julio Argentino Roca saliendo de un despacho para ir a otro, es porque se produjo la mudanza de Gustavo Cairo. Los que bregan por la convivencia legislativa esperan que nadie se atrinchere en algún despacho.

EL PRESO CARPINTERO

Un conocido imputado del caso que tiene sentado a Walter Bento tiene prisión domiciliaria y ha visto alterada su rutina. Adinerado el hombre, en su casa hay todo tipo de comodidades.

Pero parece que la ansiedad puede más y ha empezado a despuntar el oficio de la carpintería. El problema que tiene el pasatiempo del imputado es que los vecinos padecen los ruidos.

Bento prestó declaración. Volvió a declarar el acusado como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Cuentan que ha instalado algunas máquinas en su casa y más de uno se acuerda de toda su familia, de Bento y otros, más cada vez que se le ocurre diseñar alguna pieza artística de madera y empieza a darle forma con el equipamiento que adquirió.

Los vecinos esperan que se resuelva su situación y que vuelva a su actividad anterior, muy alejada de la carpintería.

LA PAELLA FUE MÁS FUERTE

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguró el viernes a la tarde-noche una nueva etapa del Espacio Arizu con una interesante cantidad de gente que asistió para recrearse: vino, comida y buena música siempre es un buen plan.

Diego Costarelli junto a Alfredo Cornejo en la inauguración del Espacio Arizu.

Como suele suceder en este tipo de eventos, la cantidad de funcionarios que asisten resulta abrumadora, más aun cuando se trata de un radical del riñón cornejista. Sin embargo, en General Alvear se cocinaba la paella radical y una comitiva partió en la mañana del viernes al sur con diversas actividades. Pero, todos iban a la comilona clásica antes de la Fiesta de la Ganadería.

El que no lo dejó solo a Costarelli en la inauguración fue el gobernador Alfredo Cornejo, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta además, de funcionarios municipales y algunos concejales. “La paella radical tiró más”, comentó un funcionario mientras degustaba un gin tonic.

EL TIMING DE PETRI EN BUENOS AIRES

Alfredo Cornejo tuvo una agenda agitada en Buenos Aires la semana pasada. Una de las actividades fue junto a Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén en la presentación de “Guaymallén, Capital del Espumante”.

Invitación al evento de "Guaymallén, Capital del Espumante"

La Usina del Arte de CABA fue el escenario elegido para dicho evento. Y según cuentan, la actividad empezó puntual con la presencia del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. La invitación que, entre otros le llegó a Luis Petri, decía claramente 18 horas.

Cornejo tenía que irse a la reunión de los gobernadores con los senadores de Juntos por el Cambio y Jorge Macri también tenía una actividad. Dicen que las 19.30 ya se habían ido los dos y que apenas se fue Cornejo, llegó Petri, diciendo que había leído mal la invitación y pensó que todo empezaba a las 19.30.

En teoría, él traía el saludo de Patricia Bullrich. Los malintencionados dicen que el ministro de Defensa sabía de la reunión de Cornejo con los senadores, ¿habrá esperado a que se vaya el mandatario para hacerse presente? Igualmente en la Fiesta de la Ganadería compartieron mesa, charla y rosca política.

BREVE REAPARICIÓN DE UNA EXVICE

Laura Montero pasó de ser vicegobernadora a dejar la política partidaria. Se refugió en la actividad privada y no se la ve por ningún acto ni evento. La última aparición pública, podría decirse, fue la asunción de Alfredo Cornejo. No porque fuera a ver a su ex compañero en la gestión, sino porque Rodolfo Montero, su hermano, juraba como ministro de Salud y Deportes.

Laura Montero Mauricio Juan

El viernes fue “día de amigas” para la ex vicegobernadora y se la vio pasando un muy buen momento con ellas. El lugar elegido fue una conocida sanguchería, emblemática, cercana a la calle Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza.

Montero estaba con un grupo que, antes de la medianoche, ya había comido y bebido, por lo que se retiraron del lugar.

CAMBIA, TODO CAMBIA

Se supone que los políticos más famosos siempre están con la guardia alta ante las entrevistas. Así y todo, muchas veces hay sorpresas. No sabemos si es el caso, pero Alfredo Cornejo, entre 2018 y 2024, en dos entrevistas, cambió un referente político y quedó a la vista.

El 3 de marzo de 2018, Clarín le hacía una entrevista en la cual el gobernador elegía como “líder” a Raúl Alfonsín y en la categoría de “prócer” blanqueaba una duda: “Estoy entre Sarmiento y San Martín”.

El diario porteño lo sometió a las mismas preguntas hace dos fines de semana, en una entrevista que se publicó el 4 de mayo. Será porque se relajó en el ping-pong, o porque sus pensamientos son ahora diferentes, hubo al menos un cambio llamativo.

Le repitieron las mismas preguntas, y en la del prócer, abandonó la duda: eligió a San Martín. Pero en la categoría del líder, el viraje fue llamativo: de Alfonsín pegó el salto a Leandro Alem, el radical que prefiere Milei.