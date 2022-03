Política en Off: funcionarios en el Winerock, la oposición camporista y la apuesta perdida de Matías

FUNCIONARIOSROCK

El sábado había un encuentro que muchos quisieron compartir. Se trata del Winerock realizado en la Bodega Monteviejo de Vista Flores. El broche de oro lo protagonizaba la banda mendocina de mayor proyección internacional y que trae consigo un toque de nostalgia ochentosa-noventosa: Los Enanitos Verdes.

Así no fue raro ver entre el público a funcionarios que en su adolescencia o en las fiestas universitarias bailaron al ritmo de “La muralla verde” o se dejaban llevar en trance romántico con “Aún sigo cantando”.

Víctor Ibáñez Enrique Vaquié y Felipe Staiti, el sábado en Monteviejo. La foto la publicó el ministro de Gobierno en su estado de Whatsapp.

Allí estaban el ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié, la senadora nacional Mariana Juri, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y dos jueces de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro y el presidente del Máximo Tribunal Dalmiro Garay.

PALOS A MARCELINO

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias quedó en el centro de la polémica con la reina de la Vendimia de su departamento. Ahora volvió a ser el centro de las críticas por una declaraciones suyas en relación a última dictadura militar.

“El 24 de marzo no surgió de la nada, no surgió porque unos militares alucinados decidieron tomar el poder; surgió porque la misma democracia imperfecta había generado condiciones de mucho descontento, no solo en lo económico sino principalmente en lo social. La violencia que existía previamente, en un contexto donde las balas silbaban y las bombas estallaban, donde agrupaciones armadas como montoneros y ERP pugnaban por tomar el poder y las bandas parapoliciales de la Triple A estaban apoyadas y fomentadas desde el gobierno, generó un estado de total indefensión de la gente”, fue uno de los fragmentos del discurso, recordando la violencia instalada ya desde antes de la llegada de la dictadura, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

La sociedad argentina ha construido con paz y firmeza una palabra sobre la memoria, también sobre el sentido y la explicación del golpe del 24 de marzo de 1976.

Cualquier mención a la teoría de los dos demonios que está detrás de estas declaraciones es una explicación falsa

🧵👇🏽 pic.twitter.com/UqMFzN7Pdp — Gonza Navarro (@navarrogonzalo) March 24, 2022

Rápidamente, el peronismo salió con los tapones a punta con todo tipo de acusaciones, sobre todo la de hacer apología de la teoría de “los dos demonios”. Uno de ellos fue Gonzalo Navarro, funcionario del Ministerio de Trabajo y que (dicen) quiere ser intendente por el PJ en el 2023.

“Cualquier mención a la teoría de los dos demonios que está detrás de estas declaraciones es una explicación falsa. Sería importante que el señor Intendente escuche el sentir del pueblo argentino, no nos avergüence y sea responsable con sus declaraciones. Especialmente cuando se dirige a jóvenes”, expresó el funcionario en Twitter.

Hay que ser miserable para cuestionar a la democracia un 24 de marzo.

Solo un dinosaurio que decidió empezar a hacer pública su miserabilidad.

Mi solidaridad con las víctimas del terrorismo de estado y sus familias.

La esperanza está en los millones de jóvenes q marcharon ayer. — Lucas ilardo (@lucasilardo) March 25, 2022

Otro que salió a castigar a Marcelino, fue Lucas Ilardo que tildó de “dinosaurio” al jefe comunal radical y se solidarizó con las víctimas del terrorismo de Estado.

PRESENTACIÓN, GRIETA Y MEMORIA

Hablando de la dictadura y de la violencia política de los 70, que tuvo al ERP y a dos espacios enfrentados del peronismo como principales protagonistas, Montoneros y Triple A, el martes a las 19 se presentará en Mendoza el libro “Masacre en el comedor”, en el que Ceferino Reato detalla el atentado de la organización Montoneros en el Casino de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, a dos cuadras del Congreso, en el que murieron 23 personas.

La presentación es virtual. Se hace por teleconferencia. Pero hay una pata local de la charla que dará el periodista Ceferino Reato: el moderador será el diputado provincial Guillermo Mosso, un demócrata que se quedó en Cambia Mendoza y cuyo bloque unipersonal se llama “Demócratas en el Frente”; es además un fan de la presidenta del Pro Patricia Bullrich.

CRÍTICAS MENDOCINAS A LA CÁMPORA

Siguiendo con los coletazos de los actos del 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia, La Cámpora con Máximo Kirchner al frente se ocupó de desplegar a toda su militancia en la Ciudad de Buenos Aires. No faltaron en la columna más dura del kirchnerismo ni la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ni la diputada nacional Marisa Uceda. Sin embargo, sólo Uceda compartió fotos, Sagasti retuiteó un video de La Cámpora.

El hecho no pasó desapercibido, no sólo que Anabel no publicara nada en sus redes sobre la marcha (apenas se la ve en un par de fotos publicadas por Uceda), pero que tampoco reparara en la marcha que ocurrió en Mendoza. Algunos militantes se mostraron molestos porque como presidenta del PJ, Sagasti debería haber estado presente en la marcha mendocina. De igual manera Uceda porque “es diputada por Mendoza”, rezongó una militante.

Acá estamos y estaremos, del lado de las abuelas, las madres, lxs hijxs y nietxs que fueron castigados por dolorosas ausencias y son nuestro norte en el camino. Nuestras convicciones seguirán intactas con el corazón y la patria siempre por delante.#NuncaMas pic.twitter.com/Ug6KRud2RZ — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) March 25, 2022

El sector más cercano al peronismo, que tiene a su tropa barrial afilada de cara al 2023 y sobre la que varios intendentes articulan con vecinos, fue más duro: “Ellos (La Cámpora) tienen un proyecto de oposición, porque lo fueron con Macri y ahora son oposición con Alberto”, dicen con mucha ironía en algunas bases peronistas.

LA APUESTA PERDIDA DE MATÍAS

El superclásico siempre deja anécdotas, asados perdidos, gritos de gol desaforados. También hay apuestas casi inocentes; una de esas protagonizó el intendente de Maipú y gallina Matías Stevanato, quien desafío a un reconocido bostero maipucino, el ex senador Miguel Serralta: si perdía Boca, Serralta debía usar una corbata con el escudo de River y viceversa.

Ocurrió lo que todos saben que ocurrió y el intendente tuvo que lucir la corbata con el escudo de Boca Juniors.

⚽️•Nos habíamos desafiado con mi amigo y compañero Miguel Serralta, que quien perdía el clásico, #River - #Boca, se ponía la corbata de quien ganara. Bueno, acá estoy cumpliendo con mi palabra!!! 😂🙌🏻 pic.twitter.com/jPKMwE3upe — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) March 26, 2022

El intendente cumplió con su apuesta y se sacó una foto con Serralta y la corbata, para demostrar que es hombre de palabra. Aunque, debe decirse también que los escuditos del azul y oro son muy chiquitos y no se ven claramente, así como tampoco la lució todo el día: se la puso con una camisa a cuadros fuera del pantalón para la foto. Podría decirse que Stevanato cumplió a medias.

¿CONTACTOS PJ-PRO PARA 2023?

Lentamente comienzan a aparecer en la política mendocina las cartas de algunos políticos, con vistas a las elecciones del 2023. Uno de los que seguramente querrá su revancha y jugará por la gobernación será Omar De Marchi, diputadio nacional y referente del Pro, con un punto positivo para él, que es que seguramente estará implementada la Boleta Única Papel, tal como él lo requirió en su momento en 2019.

No obstante, hay incertidumbre respecto a cómo se estructurará la campaña de De Marchi: ¿será dentro de una interna en el frente Cambia Mendoza? ¿pateará el tablero y lo hará por afuera? Recordemos que amagó a hacerlo en varias oportunidades en las legislativas pasadas, aunque finalmente el Pro negoció una mejor participación en puestos legislativos.

Esta semana, igualmente, se reunió con el empresario productivo, ligado al peronismo tradicional, Carlos Iannizzotto, que tuvo también una incursión electoral con el Partido Federal. “Con @Iannizzotto_C coincidimos que Mendoza debe impulsar y desarrollar todo el potencial de su economía para poder revertir la falta de crecimiento, que ya lleva 10 años, y el desfavorable contexto macroeconómico nacional”, destacó en redes sociales.

Con @Iannizzotto_C coincidimos que Mendoza debe impulsar y desarrollar todo el potencial de su economía para poder revertir la falta de crecimiento, que ya lleva 10 años, y el desfavorable contexto macroeconómico nacional. pic.twitter.com/7oGR22DMZa — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 23, 2022

