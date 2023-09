Política en Off: entradas para ver a Lío, nuevo pastor político, el ninguneo a un intendente y las promesas ricoteras

Entradas para ver a Lío

La llegada de José Luis Manzano a Potasio Río Colorado (PRC) generó conmoción en ámbitos políticos, empresariales y también en la sociedad. Hacía mucho no se hablaba de negocios del ex ministro de Carlos Menem en nuestra provincia.

En las mesas café no faltó quien recordara los inicios en la actividad empresarial del tupungatino, que se remontan a mediados de la década del ‘90 cuando, tras dejar el Ministerio del Interior e irse a estudiar a Estados Unidos volvió como “representante” del entonces líder anticastrista y empresario de Miami Jorge Mas Canosa.

Para los que no recuerdan aquellos años, cuando Manzano llegó al país, introdujo a Mas Canosa como socio Supercanal (compra de acciones), el cable de la familia Vila. Nunca se aclaró del todo, pero al mismo tiempo, Manzano se convirtió en socio de Daniel Vila y esa sociedad hasta hoy se mantiene.

Mas Canosa murió en 1997 y sus hijos quedaron a cargo de los negocios familiares. A uno de ellos, Jorge Más, se lo vio en varias oportunidades junto al ex futbolista David Beckham: es que es el “dueño” del Internacional de Miami, el equipo donde juega Lionel Messi. Hay que agregar que otro de los hijos, José Mas, también figura como dueño del club.

Jorge Mas y David Beckham

Con llegada de Manzano a la mina de sales de potasio, el recuerdo volvió a se mencionado en varias mesas. Algunos de los parroquianos se preguntaban si los empresarios cubano-estadounidenses habrían puesto plata en PRC. En sentido inverso, otros querían saber si el ex diputado nacional tendría alguna inversión en el Inter de Miami y sería uno de los empleadores de Messi. “Al menos entradas para ver a Lio debe conseguir”, dijo alguno de ellos.

El nuevo pastor político

En enero pasado, el ex diputado provincial Gustavo Majstruk (PJ), sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) por lo que estuvo internado poco más de una semana, en una clínica de San Rafael.

El oriundo de Bowen (General Alvear), fue dado de alta el 24 de enero. En medio de su agradecimiento al personal de salud, lanzó una frase que hoy parece premonitoria: “La mano de Dios fue fundamental para que esto no termina de la peor manera”, dijo aquel día.

Dicen en los mentideros del departamento sureño que iba a ser candidato a intendente por el espacio del dirigente ruralista Carlos Iannizzotto, pero por ese episodio lo hizo bajarse de una candidatura que, dicen, podía a ser muy competitiva para esta elección.

La relación con la religión no es nueva en la vida Majstruk, quien es evangélico. De hecho, fue el alma mater de la candidatura a legislador provincial del pastor evangélico Víctor Doroschuk, en la lista que encabezaba Iannizzotto por el Partido Federal de 2021.

Pero después del ACV, Majstruk salió “iluminado” y en lugar de entrar en la dura pelea política desatada en esta campaña, viene haciendo publicaciones de neto corte religioso y mirando la disputa por el poder desde una mirada mas ligada al cristianismo.

Captura de pantalla del video publicado por el ex diputado Gustavo Majstruk en la red social Instagram.

“Las respuestas que estás buscando no las vas a encontrar en las personas que decidieron alejarse de Dios, ni en la farándula mediátiva, ni en la política que está tan efervescente en estos días. En contraste con estas personas, Jesús nos habló de otro tipo de personas y dijo ‘felices, dichosos los pobres en espíritu, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los misericordiosos, los que tienen un corazón limpio, los que buscan y trabajan por la paz, todos aquellos que por decir y hacer lo correcto, lo que está bien, son perseguidos’”, dice en un video publicado en la semana que pasó.

Nos preguntamos a quién o quiénes de los protagonistas de la actual campaña está dedicado ese mensaje. Y también cuál es el objetivo final de esos mensajes. ¿Majstruk estará buscando fortalecer un nuevo nicho en la política alvearense o estará buscando una nueva actividad como pastor evangélico o como divulgador y “coach espiritual”, al estilo Claudio María Domínguez?

Un ninguneo que desnuda internas

El jueves, el candidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti, protagonizó una cena de campaña con empresarios en un conocido salón de eventos del departamento. Fueron Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y dos intendentes: el de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar y el de Capital, Ulpiano Suárez.

Cuando tomó el micrófono, Cornejo destacó varias gestiones municipales del oficialismo. La de García Zalazar, la de Marcelino Iglesias en Guaymallén (que ni siquiera estaba presente) e incluso la de los funcionarios radicales que acompañaron a Daniel Orozco en Las Heras, antes de la ruptura. O sea, Lo Presti y Fabián “Oso” Tello.

💡 "LAS HERAS, TIERRA DE OPORTUNIDADES".



✅ Se presentaron los ejes económicos para el desarrollo estratégico de Las Heras ante 500 personas, que incluyen PYMES, comerciantes y vecinos del departamento.



Es momento #VamosACambiarLasHeras pic.twitter.com/UbjLGhmbRd — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) September 15, 2023

Sin embargo, el candidato a gobernador de Cambia Mendoza no habló de Ulpiano Suárez, el de Capital, quien ocupaba la mesa principal de la cena y no pudo acceder a ningún aplauso de la concurrencia. De todos los presentes, Suárez era el único intendente en funciones que va por la reelección el domingo que viene.

El ninguneo al intendente radical no pasó desapercibido para nadie. “No hubiera costado nada, además le insistieron mucho para que fuera a la cena de Las Heras”, soltó un comensal del oficialismo. “Veremos el 24″, soltó otro, desafiante y confiado en los votos que puede obtener el capitalino que va por la reelección. ¿La interna de 2027 empieza a mostrar sus síntomas?

Promesas ricoteras

Esta semana el candidato a intendente de San Martín de La Unión Mendocina, Jorge Giménez, lanzó un curioso posteo en su cuenta de X (ex Twitter). El 14 de setiembre, Giménez escribió: “10 años del #indiosolari en San Martín. Queremos que el rock vuelva a nuestro departamento. ¡Hagámoslo posible! Este 24 de septiembre, votá #Lista504 completa”.

Hay que señalar que ese 14 de setiembre se cumplieron 10 años del primer recital del Indio Solari en los pagos de Giménez, en el parque Agnesi; después hubo un segundo recital en 2014, en el autódromo Jorge Angel Pena, del mismo departamento. En aquellos años, Giménez era intentende, pero por PJ.

Todo sirve para captar el voto, incluida la promesa de que con Giménez volverá el rock a San Martín. Algunos leen una velada crítica al candidato a la gobernación de Cambia Mendoza, por la pelea que se dio sobre el lugar en el que se iba a realizar el recital.

En principio se iba a hacer en el estadio Malvinas Argentinas, luego se barajó la posibilidad de que se realizara en el Hipódromo de Mendoza. Este último sitio fue rechazado por el entonces intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, por los problemas de servicios y seguridad que podría acarrear la masiva concurrencia que se esperaba.

Desde este espacio dudamos que pueda volver el Indio porque padece Mal de Parkinson. En febrero de 2022, el Indio dijo en una entrevista respecto de su vueltas a la escena que “en este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario”.

¿A quiénes estará pensando en traer Giménez si ex electo intendente, con la convocatoria masiva del Indio?

Flor zafó del “rayo massificador”

Un clásico de esta sección es el famoso “rayo massificador” que lanza Sergio Massa a sus eventuales interlocutores, al estilo del un aprendiz de Tu Sam de la política, especulamos con la intención de controlar las mentes de dirigentes de todo nivel.

Muchos fueron blanco de la penetrante mirada del ministro de Economía y candidato a la presidencia por el Frente Unión por la Patria. En esta sección denunciamos el intento de hipnotizar al intendente de San Rafael Emir Félix y al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, allá por noviembre del año pasado, cuando Massa llegó con promesas para paliar las heladas tardías que afectaron a la producción.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación hipnotizando a Emir Félix. Foto: Orlando Pelichotti

También denunciamos la misma maniobra con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

Sergio Massa lanza su mirada hipnótica sobre Kristalina Georgieva.

En la semana que pasó, Flor Destéfanis estuvo con Massa en Buenos Aires. Las fotos publicadas en la cuenta de X de la intendente de Santa Rosa (ex Twitter) no alertan sobre otro intento de hipnotismo, a tal punto que alguien hizo notar esa ausencia. “Al menos, no le tiró el rayo massificador”.

En @produccion_arg compartí la experiencia de nuestro Parque que fue beneficiado con el programa nacional de p. Industriales.

Aún en este contexto difícil como indicó @sergiomassaok y @vascodemendiguren la única forma de salir adelante es con más producción, empleo y desarrollo. pic.twitter.com/zA7W96vfep — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) September 13, 2023

Alguien respondió: “es que Flor ya está hipnotizada. Como dice su tuit, ella fue a contar la experiencia del Parque Industrial Santa Rosa. Deberíamos decir que hace unos meses desde Economía le tiraron más de 70 palos para urbanizar ese predio, un invento de 2009 que nunca se concretó”.

Lamento peronista

Agustín Rossi vino a Mendoza la semana pasada con una intensa agenda de campaña electoral. Como suele suceder, la prioridad es conquistar votos y la recreación pasa a segundo plano. El peronismo en Mendoza no pasa por su mejor momento y las encuestas, sumado al escenario de las primarias, vaticinan una elección catastrófica para el Frente Elegí.

La llegada del santafesino buscaba respaldar a la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo. El funcionario nacional visitó departamentos y reunió a todos los sectores en la sede partidaria y en un acto que tuvo lugar en el teatro Selectro, con presencia de la militancia.

El tema fue que la visita de Rossi se dio el martes, y llegó al Gran Mendoza por la tarde, en medio del partido que la Selección Argentina jugó ante Bolivia, en La Paz. No podía haber distracciones de los principales funcionarios, pero uno de ellos hizo una reflexión en uno de los costados de la sede partidaria ubicada en la calle España.

“Está jugando la selección campeona del mundo y nosotros estamos acá. Por eso no nos quieren”, se lamentó un peronista que presiente la derrota el domingo. Su reflexión va de la mano de la cercanía con la gente en medio de la campaña electoral.