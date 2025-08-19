Polémica en Neura: Figliuolo y Bregman protagonizaron un fuerte cruce por un sketch contra Nicolás Del Caño

Un tenso intercambio entre Sergio “Tronco” Figliuolo, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA), y la exlegisladora del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, volvió a encender la polémica sobre un sketch emitido en Neura en enero de 2024, donde Figliuolo ridiculizaba al diputado Nicolás del Caño.
Durante una transmisión del programa Humo Industrial, Figliuolo tomó un tubo de PVC, dibujó la cara de Del Caño y lo apodó “Nicolás del PVC”. Luego le dio una fuerte patada y lo arrojó al suelo frente a las cámaras, provocando risas en el estudio. La intención, según el candidato de LLA, era representar los cruces de Del Caño en la Cámara de Diputados y no generar violencia.
Embed - TRONCO PATEA A NICO DEL CAÑO (PVC) | Tronco en Neura #politica
El episodio había pasado desapercibido hasta que Bregman lo recordó en X, criticando la acción: “Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño’, pero es violento”.
Respuesta de Figliuolo y la intervención de Luca Bonfante
El candidato respondió este martes minimizando la acción: “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación… un simple tubo de PVC con bigote”. Además, ironizó sobre otras críticas: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes…”.
Bregman redobló la apuesta: “Qué triste, realmente. PD: no es buena defensa decir ‘pero vos hiciste tal cosa’. De fake news no se vive, fijate que te venden“.
Al debate se sumó Luca Bonfante, excandidato a legislador porteño por el FIT-U, quien recriminó a Figliuolo por “tirarse contra los trabajadores estatales y ahora ir detrás de un cargo para cobrar millones de pesos”. El candidato respondió con ironía y referencias a un Excel, mientras Bonfante cerró la discusión con un comentario crítico sobre la ambición económica del político.
Reacción de la izquierda y del Partido de los Trabajadores Socialistas
El Partido de los Trabajadores Socialistas calificó el sketch como un “violento episodio” y acusó a Figliuolo de incitar a la violencia. Además, responsabilizó a Alejandro Fantino y al canal Neura por permitir la transmisión del contenido, advirtiendo que actuarán en la Justicia y por medios públicos ante cualquier consecuencia derivada del incidente.
Durante la emisión de 2024, Figliuolo explicó su intención de reflejar los cruces entre Del Caño y el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert. Mientras sostenía el tubo, afirmó: “Acá trajimos a Nicolás… Es hueco también, eso sí es igual”, en referencia al diputado. La escena concluyó con la patada al tubo y una advertencia irónica sobre las reglas del debate en el Congreso.