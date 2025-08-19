Polémica en Neura: Figliuolo y Bregman protagonizaron un fuerte cruce por un sketch contra Nicolás Del Caño

Un tenso intercambio entre Sergio “Tronco” Figliuolo , candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA), y la exlegisladora del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman , volvió a encender la polémica sobre un sketch emitido en Neura en enero de 2024 , donde Figliuolo ridiculizaba al diputado Nicolás del Caño .

Durante una transmisión del programa Humo Industrial, Figliuolo tomó un tubo de PVC, dibujó la cara de Del Caño y lo apodó “ Nicolás del PVC ”. Luego le dio una fuerte patada y lo arrojó al suelo frente a las cámaras, provocando risas en el estudio. La intención, según el candidato de LLA, era representar los cruces de Del Caño en la Cámara de Diputados y no generar violencia.

El episodio había pasado desapercibido hasta que Bregman lo recordó en X , criticando la acción: “Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño ’, pero es violento”.

El candidato respondió este martes minimizando la acción: “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación… un simple tubo de PVC con bigote”. Además, ironizó sobre otras críticas: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes…”.

Bregman redobló la apuesta: “Qué triste, realmente. PD: no es buena defensa decir ‘pero vos hiciste tal cosa’. De fake news no se vive, fijate que te venden“.

Al debate se sumó Luca Bonfante, excandidato a legislador porteño por el FIT-U, quien recriminó a Figliuolo por “tirarse contra los trabajadores estatales y ahora ir detrás de un cargo para cobrar millones de pesos”. El candidato respondió con ironía y referencias a un Excel, mientras Bonfante cerró la discusión con un comentario crítico sobre la ambición económica del político.

Reacción de la izquierda y del Partido de los Trabajadores Socialistas

El Partido de los Trabajadores Socialistas calificó el sketch como un “violento episodio” y acusó a Figliuolo de incitar a la violencia. Además, responsabilizó a Alejandro Fantino y al canal Neura por permitir la transmisión del contenido, advirtiendo que actuarán en la Justicia y por medios públicos ante cualquier consecuencia derivada del incidente.

Durante la emisión de 2024, Figliuolo explicó su intención de reflejar los cruces entre Del Caño y el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert. Mientras sostenía el tubo, afirmó: “Acá trajimos a Nicolás… Es hueco también, eso sí es igual”, en referencia al diputado. La escena concluyó con la patada al tubo y una advertencia irónica sobre las reglas del debate en el Congreso.