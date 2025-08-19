Giorgia Meloni en la Casa Blanca: elogios de Trump y polémica por sus comentarios sobre la prensa italiana

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , fue protagonista en la reciente cumbre en la Casa Blanca junto a líderes europeos y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky , destacándose por su rol diplomático en los intentos de frenar la guerra en Ucrania . Sin embargo, la premier también quedó envuelta en una polémica tras comentarios fuera de cámara en los que expresó su rechazo a interactuar con la prensa italiana.

Meloni ocupó un lugar privilegiado durante la cumbre, sentándose a la izquierda del presidente estadounidense Donald Trump , mientras a su derecha se encontraba el presidente francés Emmanuel Macron , con quien mantiene diferencias históricas.

En los tramos públicos del evento, Trump la elogió por su liderazgo y juventud : “Eres una gran líder, de inspiración para muchos, vas a gobernar durante mucho tiempo. Pese a ser joven, gobierna desde hace mucho, otros no duran como ella”. Este reconocimiento se suma a los 1.025 días en el poder de la coalición liderada por Meloni junto a Forza Italia y la Liga , consolidándose como uno de los gobiernos más longevos de la historia reciente de Italia.

Durante los momentos informales de la cumbre, Meloni fue captada comentando su dificultad para tratar con la prensa italiana . Cuando el presidente finlandés Alexander Stubb se sorprendió por la presencia de medios en la Casa Blanca, la premier respondió: “Pero a él le gusta, siempre le gusta. Yo, en cambio, nunca quiero hablar con mi prensa”, según afirmó diario La Stampa.

Más tarde, Meloni confirmó su “ alergia ” a los medios más tarde, cuando Trump, de nuevo ante las cámaras, le preguntó al grupo de líderes europeos si querían responder algunas preguntas.

Estas declaraciones provocaron críticas de la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI), la oposición de centroizquierda y líderes de partidos como Italia Viva, Verdes e Izquierda y +Europa, quienes consideraron que su actitud refleja un desprecio por la libertad de prensa y una visión autoritaria de la democracia.

Embed Il leader di un paese democratico non ha paura della stampa e sa che è suo dovere interloquire con tutti i giornali. Dire” io non voglio mai parlare con la stampa italiana” ad un aspirante autocrate che compila quotidianamente liste di proscrizione dei giornalisti e’ ancora più… https://t.co/87osVky3dE — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 19, 2025

Defensa de su rol diplomático

A pesar de la controversia, Meloni optó por resaltar su papel diplomático en la cumbre. En sus redes sociales compartió un video destacando la unidad occidental y el liderazgo italiano en la aplicación del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que garantiza la defensa colectiva de Ucrania.

Durante la cumbre, también mostró gestos de desacuerdo hacia propuestas de alto el fuego por parte del canciller alemán, Friedrich Merz, que se viralizaron rápidamente en redes.