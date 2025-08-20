Polémica por los dichos de una senadora: "No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan".

La senadora cordobesa del PRO , Carmen Álvarez Rivero , generó fuertes críticas este martes durante el debate en comisión del proyecto de emergencia pediátrica , al afirmar que “ los niños argentinos no tienen derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan ”.

Sus palabras despertaron murmullos en la sala y duras respuestas de legisladores de distintos bloques, entre ellos Martín Lousteau.

Álvarez Rivero argumentó que la atención médica es responsabilidad de las provincias y pidió una reorganización del sistema sanitario. “La salud en las provincias está en su mínima expresión. La salud es de gestión provincial. Es una bola de nieve, es cada vez peor. Es una realidad general”, sostuvo. Acto seguido, lanzó la frase que desató la polémica: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado ”.

A su vez, pedía que la Academia de Medicina de Córdoba obtuviera rango nacional "y no significa ni un peso más" para agilizar su contacto con los hospitales y las universidades de otros países.

La reacción fue inmediata. La presidenta de la comisión de Salud, Lucía Corpacci , le respondió que “todos tienen derecho a la atención”. Guadalupe Tagliaferri , de su mismo bloque, pero del ala larretista, llamó a “recordar lo que dice la Constitución Nacional sobre el derecho a la salud: que lo tiene que garantizar Nación”.

En tanto, Lousteau dijo: "Me sentí aludido como senador de la Ciudad de Buenos Aires pero después de escuchar el resto de las cosas que dijo la senadora creo que hay otros aludidos, agraviados, casi insultado en sus palabras".

"Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños cuando tienen patología grave no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona", cuestionó con dureza.

"Si una persona tiene recursos puede conseguirse el tratamiento privado caro, si no tiene recursos le decimos que no tiene derecho a ser atendido. Me parece un nivel de agravio y violencia inusitado", sumó.

La senadora del PRO aclaró sus dichos

Varios minutos después, la senadora del PRO hizo su réplica en el recinto: "Fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto".

"No podemos dejar de entender que la competencia es provincial, y que haya un hospital pagado por todos... Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la mayoría. Esa es la atención mayoritaria", intentó aclarar en medio de murmullos.

Luego en su cuennta de X volvió a aclarar sus dichos y acusó a los medios de e “mala leche” por recortar sus palabras: "Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones. Los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el 'Garrahan'. Yo expliqué que la salud es una competencia provincial, aún la alta complejidad. Y en Córdoba también atendemos a personas de todo el país ¡y no nos dan fondos federales!".

Luego reiteró: "no hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham".