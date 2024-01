Peteco Carabajal bajó el tono de su frase contra Victoria Villarruel y habló de los supuestos “sobres”

Luego de su polémica intervención en el festival de Jesús María, donde lanzó una controvertida frase hacia Victoria Villarruel, Peteco Carabajal volvió a presentarse en la provincia de Córdoba, esta vez en Cosquín. Durante su actuación en la noche del lunes, el folklorista abordó nuevamente la situación, tratando de suavizar el tono y expresando su disposición a dialogar con la vicepresidenta, en medio de las críticas a la ley ómnibus por su impacto en la cultura.

Carabajal admitió haber reflexionado sobre sus palabras en el escenario de Jesús María, especialmente cuando Villarruel ingresaba a la platea del festival, presencia que el propio Carabajal había promocionado en sus redes sociales.

Victoria Villarruel visitó el festival de Jesús María y en la transmisión se mostró un incómodo momento.

En Cosquín, el folklorista describió su reacción anterior como algo “desde el inconsciente” y manifestó su deseo de reunirse con la vicepresidenta para discutir, en representación de sus colegas, el proyecto enviado al Congreso por el diputado Javier Milei.

La polémica se desató el pasado 12 de enero durante el tradicional festival de Doma y Folklore en Jesús María, cuando Villarruel asistió al evento y fue recibida con entusiasmo por el público. En ese momento, durante la presentación de Los Carabajal, se escuchó desde el escenario la frase: “No se paren porque no ha llegado nadie”, dirigida claramente hacia la titular del Senado.

Horas después, otros miembros de su conjunto emitieron un comunicado, desvinculándose de las palabras de Peteco y asegurando que estas “no los representan”.

El comunicado de Los Carabajal - Instagram

PETECO CARABAJAL SE DISCULPÓ

El lunes, el músico Peteco Carabajal salió en varios medios para pedir disculpas: “Me ha hecho ver que el respeto del que tanto hablan y del que tanto me han castigado siempre está al toque de solucionar y como corresponde poder pedir las disculpas y el otro de darla”.

“Lo que he dicho no me vuelvo atrás de eso porque ha sido el inconsciente, ha sido sin pensar. Si tuviese que decirlo personalmente lo diría con otras palabras porque entiendo por lo que está pasando el país”, dijo.

El medio El Doce TV le consultó sobre los cambios en el área de la cultura que incluye la “Ley Ómnibus” y dijo que estaría dispuesto a charlar con la Vicepresidenta en representación: “Hablaría con ella en nombre de muchas compañeras y compañeros, por lo que pueda pasar con cosas que han costado muchos años de trabajo”. Y aclaró: “No se trata de que veníamos disfrutando de sobres ni de ninguna de esas macanas que se hablan, sino que veníamos disfrutando de los derechos conseguidos durante mucho tiempo”.