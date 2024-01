Peronista mendocino elogió a Milei y criticó a la CGT

Jorge Pujol, un médico mendocino que milita en el PJ desde hace años y que ha sido candidato en varias oportunidades, sorprendió con un video publicado en las redes sociales en el cual critica a los líderes sindicales de la CGT y resalta el DNU de Javier Milei.

“Onganía negoció con los sindicatos y les dio el manejo de las obras sociales, y a partir de ahí, los sindicalistas se convirtieron en oligarcas”, aiirma Pujol, quien fue candidato a senador nacional por Compromiso Federal en 2021 y antes se había postulado por el massismo.

Pujol también afirmó que los popes de la CGT “se volvieron multimillonarios con el dinero de la salud”. Y destacó, en referencia a la desregulación de obras sociales que promueve Milei, que “un DNU de un libertario vuelve las condiciones a la época de Perón, no hay mal que por bien no venga, no podemos estar en contra de eso”.