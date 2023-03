Patricia Bullrich vaticinó que le “gana” a Cristina Kirchner y dio nombres de su equipo económico

La precandidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, expresó que le gustaría enfrentar a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de este año y que tiene los votos para ganarle. Además, dio algunas precisiones de su programa económico en caso de llegar al Poder Ejecutivo en diciembre.

En una entrevista en “A dos voces” (TN), la titular del PRO adelantó este miércoles por la noche que su equipo económico actualmente está liderado por el diputado nacional y economista Luciano Laspina, y que de resultar ganadora en las elecciones presidenciales, elegiría entre él y Carlos Melconian para encabezar el Palacio de Hacienda. “El equipo económico que está trabajando conmigo está encabezado por Luciano Laspina y tengo diálogo permanente con Carlos Melconian”, reveló.

“Voy a hacer lo posible porque el cambio consistente que represento sea lo que triunfe en las PASO”, manifestó.

Para llevar adelante su plan de gobierno, Bullrich anticipó un paquete de medidas a mandar al Congreso desde el primer día de gestión.

“Necesitamos un Banco Central independiente que no emita más y no preste más dinero; nuevos regímenes laborales para quienes tienen planes sociales; terminar con el control de capitales; limpiar todos los organismos que son trabas; una moneda fuerte con un sistema bimonetario; impuestos compatibles con la producción... todo eso debe ser rápido”, lanzó.

En ese sentido, Bullrich se despegó otra vez del estilo de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño que también se postuló para las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio, y se mostró en contra del discurso moderado de su competidor.

“El país no sale adelante con tibieza, sino con un programa claro y sin tener vergüenza de las ideas que vamos a plantear”, señaló, y agregó que “la clave no es el diálogo”, sino “no desviarse del objetivo”: “Que el diálogo no sea una distracción que te lleve al statu quo”.

Patricia Bullrich (Nicolás Bravo / La Voz)

Notablemente confiada, Bullrich volvió a afirmar que le gustaría competir contra Cristina Fernández de Kirchner, quien es solicitada por parte del espacio oficialista para ser candidata y es hoy la que mejor mide en las encuestas del Frente de Todos.

“No tengo dudas que le gano, en números y discursivamente”, vaticinó la presidenta del PRO, quien consideró que la vicepresidenta concentra tanto el poder en el kirchnerismo que ningún dirigente puede ser su “reemplazo verdadero”. Por eso, Bullrich sostuvo que también le ganaría a Alberto Fernández: “No es competencia, es un debate ridículo”.