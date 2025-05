Patricia Bullrich destacó la reforma migratoria: "Los extranjeros van a tener que pagar como en otros países"

“Esto es ordenar algo que para los argentinos es fundamental. En primer lugar, los servicios que pagan los argentinos no pueden ser utilizados por cualquiera que no tributa en la Argentina, eso es injusto. Vos pagás para que haya salud pública, educación pública y asistencia, y vienen los que no pagan y se atienden en los hospitales de Argentina sin pagar absolutamente nada. No pasa en ninguna parte del mundo, se llama reciprocidad”, expresó la funcionaria.