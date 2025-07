Patricia Bullrich contra Villarruel por la sesión en el Senado: "Levántese, no sea cómplice del kirchnerismo"

Procesaron al ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros

“Levántese, no sea cómplice del kirchnerismo destructor” , le exigió Bullrich a través de un mensaje en redes sociales. La crítica se dio mientras senadores peronistas, radicales, una legisladora del PRO y otros representantes provinciales lograban quórum para sesionar.

La “orden” de Bullrich a Villarruel

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, expresó Bullrich en su cuenta de X.