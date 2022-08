Paritarias: tras el suspenso del SUTE, ahora ATE negocia con el Gobierno por los salarios

El Gobierno provincial sigue hoy las negociaciones salariales con los gremios de la provincia, que arrancaron ayer y que dejaron en manto de suspenso la aprobación o no de la propuesta realizada. Hoy será el turno de la Asociación de Trabajadores del Estado, que arrancará a las 9 con el régimen 15 de Salud (no profesionales); mientras que luego será el turno del régimen 5 de Administración Central. La jornada finalizará con la propuesta para los trabajadores de la secretaría de Ambiente; luego Guardaparques y Finalmente EPAS.

Se espera que la oferta sea similar a la que recibió ayer el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que plantea un aumento promedio desde enero a noviembre del 72%, con un escalonamiento para los próximos meses que serán del 7,5% en septiembre, 7% octubre y otro 7% en noviembre.

No obstante, con los salarios del mes de agosto, los trabajadores de la educación recibirán un 12%, que ya había sido establecido en el decreto firmado por el gobernador, Rodolfo Suárez, tanto para el SUTE, como así también para los no profesionales de la Salud y la Administración Central.

Pasando en limpio lo ya recibido con lo que se ofrece, la cuenta queda así: un 12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% en julio, un 12% con los sueldos de agosto, 7,5% en septiembre, otro 7% en octubre y el 7% restante en el mes de noviembre.

A eso se suman los ítems sectoriales que tienen diferente impacto (según cada repartición) más un bono remunerativo y no bonificable desde marzo a diciembre de $7.200 fijo para todos los trabajadores del régimen 15 como también Administración Central.

La negociación entre el Gobierno y ATE ya viene tensionada por las fuertes manifestaciones que ha hecho el gremio en las últimas semanas, y en la cual se suma además la detención de su líder, Roberto Macho, por cortes de calles.

De hecho, ayer en el Consejo de las Américas, el gobernador Rodolfo Suárez habló sobre ese tema y lo destacó como un dato positivo de la provincia y lo que corresponde a la “convivencia ciudadana”. “A tal punto que en medio de las paritarias quien cortaba y cortaba calles terminó detenido en la penitenciaría provincial. Eso hace a la convivencia ciudadana”, acotó.

Ante esto, hubo repercusiones por parte de ATE, quienes indicaron que Macho “estuvo detenido políticamente, por la falta de gestión y políticas para los trabajadores por parte de Suárez”.

“Por rechazar una propuesta salarial en baja estuvo detenido, ese es el verdadero ejemplo que hay en Mendoza cuando haces uso del derecho constitucional de protestar, ir preso”, expresaron, y finalizaron: “Al día de hoy, todavía el Gobierno de Suárez NO realiza una propuesta salarial que permita llegar a los trabajadores del Estado al costo de la Canasta Alimentaria. Suárez NO MIENTA, haga lobby con políticas reales y no con opresión en contra de los trabajadores”.