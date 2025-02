PAMI vuelve a dar medicamentos gratuitos en toda la provincia de Mendoza: los motivos

"En ese sentido, conforme lo requerido por la actora y por VS, adjunto constancia de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde surge la comunicación de la Medida cautelar dictada por VS, en un medio de comunicación digital de circulación masivo y legal de la Provincia de Mendoza, conforme lo establecido por el CPCCN. Asimismo, mi mandante publicó la referida Medida cautelar en un medio de comunicación digital de circulación masiva - https://www.minutoya.com/- , tal como lo solicito la parte actora y lo ordeno VS. (se agrega respaldo documental)", dice parte del escrito enviado.