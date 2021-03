Orozco le respondió a los ambientalistas: “No va a haber minería contaminante mientras yo esté en Las Heras”

El Honorable Consejo Deliberante de Las Heras dio inicio a su nuevo año legislativo y por primera vez lo hizo en el Campo Histórico El Plumerillo. Con la presencia de concejales y empleados municipales, conformó una mesa desde donde el intendente, Daniel Orozco, rindió cuentas del año que pasó y confió sus planes para 2021.

Comenzando como sus pares de Luján y Guaymallén, habló de una agenda modificada por la llegada de la pandemia, tras la cual “se decidió fortalecer el sistema de salud”. Recordó a dos funcionarios municipales fallecidos por Coronavirus y manifestó alegría por el proceso de vacunación comenzado esta semana: “En Las Heras hemos iniciado la vacunación, que es una gran noticia para toda la comunidad; el municipio junto a la Provincia y la Nación trabajamos juntos en este programa con el fin de apostar a la salud de nuestra población”.

Seguidamente, se refirió con vehemencia a las marchas y testimonios en su contra después de que el departamento presentara su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (donde se lo culpa de promover la megaminería y el fracking) y tras las nuevas movilizaciones en apoyo a Chubut: “No queremos problemas políticos, no queremos intransigencia, queremos charlar, queremos trabajar problemas de fondo, trabajar en conjunto para tener una buena Las Heras. No hace falta que les diga que este intendente trabajó para las dos vidas. No hace falta decirles que este intendente dijo desde el primer momento que era un militante del agua”.

Continuó: “No va a haber minería contaminante en el departamento de Las Heras mientras este intendente esté. Esas son definiciones que sabemos que van a surgir y que no quiero que haya más vicisitudes con eso. No va a haber minería contaminante”.

La sesión se realizó en El Plumerillo. Gentileza.

Las Asambleas de Las Heras por el Agua Pura y del Valle de Uspallata, junto al resto de las asambleas socioambientales de la provincia se organizaron el pasado mes de diciembre buscando vetar la ordenanza municipal, defendiendo la ley 7722 y levantando el grito “No es No”, “El agua de Las Heras no se negocia” y “Sirve luchar”. Hace algunas semanas, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores removieron la disputa cuando salieron a la calle a manifestarse contra la megaminería en Chubut: “Decimos NO al proyecto aprobado por Daniel Orozco en Las Heras con el Proyecto municipal de Ordenamiento territorial. Rechazamos los proyectos de zonificación megaminera y estaremos siempre en defensa del territorio y los bienes comunes una vez más. No es No”.

Finalmente, apartándose del tema de la minería y esperando dejarlo “cerrado”, presentó una breve carpeta donde mencionó los principales proyectos para Las Heras: entrega de viviendas y fortalecimiento del plan de vacunación.