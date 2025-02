Oficializan una inversión del BIRF de U$S 20 millones en obras productivas en Mendoza

El Gobierno Provincial oficializó este lunes un acuerdo que realizó con la Nación , con el cual recibirá un crédito de hasta U$S 20 millones para dos obras productivas de la provincia por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) .

La inversión total que se realizarán en estas dos obras, ascienden a U$S 28,4 millones , de los cuales U$S 19.9 millones serán aportados por el BIRF , mientras que U$S 8,5 millones serán cubiertos mediante fondos provinciales, a través de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial .

Sobre estas iniciativas, se marcó en los considerandos de la norma que tienen por objeto "apoyar la recuperación económica y promover prácticas climáticamente inteligentes en el sistema agroalimentario. Dentro de este programa se contempla el financiamiento de infraestructura pública para mejorar la conectividad y el desarrollo agroindustrial, previéndose financiar proyectos que tengan quoe ver con electrificación rural, conectividad rural, caminos rurales y mejoramiento del sistema de riego".

Según el artículo 2 del convenio firmado con el BIRF, los recursos provenientes del convenio de préstamo que financia el proyecto hasta la cantidad de U$S 20 millones "serán asignados en calidad de préstamo que la provincia acepta de manera inmediata y en la medida en que se produzcan los desembolsos del préstamo, conforme a las solicitudes que formule la provincia en relación a los subproyectos debidamente informados".

Respecto al Sistema Yaucha, la inversión total será de U$S 12,2 millones, de los cuales provendrán U$S 8,5 millones por parte del BIRF; mientras que la contraparte provincial será de U$S 3,6 millones.

"El financiamiento solicitado al Organismo de Financiamiento representa el 75% del costo total del proyecto, mientras que el 25% constituye la contrapartida de la Provincia", indicaron.

El plazo de ejecución será por 24 meses y la entidad ejecutora será el Departamento General de Irrigación (DGI).

Según los anexos del convenio, los costos se dividen en tres componentes: infraestructura de riego; capacitación y asistencia Técnica; y fortalecimiento institucional.

Asimismo, se contemplan contingencias físicas del 10% sobre el valor de Infraestructura.

Por otro lado, marcaron que la obra "se reembolsará por los regantes de irrigación mediante un canon de obra calculado a 30 años, con una tasa nominal anual del 4%". Los pagos de intereses y amortización serán semestrales, por medio del sistema alemán de amortización.

El proyecto comprende la construcción de un reservorio, estación de filtrado, red de distribución con tuberías, telemetría, automatización y control de la red.

Con esta obra se verán beneficiadas 4.179 hectáreas (distribuidas en 749 padrones), de las cuales 4.110 son de uso agrícola (distribuidas en 655 padrones) y 423 beneficiarios agrícolas.

Obras en Luján

En cuanto a la primera etapa de modernización del Sistema de Riego Luján Oeste, la inversión total será de U$S 16,1 millones, de los cuales el BIRF pondrá U$S 11,3 millones y la provincia pondrá los U$S 4,8 millones restantes.

El plazo de ejecución será de 18 meses; y la entidad ejecutora será también Irrigación.

La obra dotará de agua a una superficie productiva de alto valor y proveerá agua para abastecimiento a las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana de Mendoza (AMM).

El proyecto de modernización se sitúa en los distritos de Las Compuertas, Vistalba, Chacras de Coria y La Puntilla, de Luján de Cuyo, jurisdicción de la Inspección de Cauce Compuertas e Inspección de Cauce Luján Oeste Unificada, pertenecientes a la Asociación de Inspecciones de Cauce de la Primera Zona de Riego del Río Mendoza.

Todo el sistema se encuentra sin intervenciones mayores. Éstos se encuentran principalmente en tierra (sin revestir) con tramos en zona de barranca, sujetos a erosiones, vuelcos de excesos de lluvia, pérdidas por infiltración y contaminación de los sectores aledaños.

El área de influencia cuenta con 4.810 hectáreas empadronadas, de las cuales 1.924,3 son de uso agrícola y actualmente el 70% se encuentra en producción.

A nivel infraestructura, como primera etapa de la modernización de Luján Oeste, se contempla la intervención en los canales Compuertas y Matriz Vistalba, incorporando tecnologías modernas que garanticen el servicio y la calidad, a la vez que permitan intervenciones futuras de desarrollo.

Las principales obras a ejecutar son: obra de toma sobre el río Mendoza del canal Compuertas, revestimiento de 2.6 km del canal compuertas, reservorio de 215.000 m3 de capacidad, canal matriz Vistalba entubado (4 km) y 1300 m de entubado de la hijuela Primero Vistalba.