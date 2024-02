Oficialismo impidió que Rus vaya al Senado a hablar sobre seguridad

En la segunda sesión de la Cámara de Senadores la oposición insistió en el pedido de que la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, comparezca ante la cámara para responder preguntas sobre las políticas de seguridad en medio de un aumento de robos y homicidios, que ya ha cobrado la vida de 10 personas en lo que va del año en la provincia. Sin embargo, el oficialismo rechazó esta petición.

El pedido fue presentado por legisladores de La Unión Mendocina (LUM), en el cual solicitaron la presencia de la ministra de Seguridad en carácter de interpelación, otorgándole un plazo de 48 horas para presentarse en la cámara alta. Lo que molestó al oficialismo y que provocó la desestimación es que consideran que “no es la forma de tratar con una ministra”.

¿Cuál es la versión del oficialismo para rechazar la presencia de Rus en la Casa de las Leyes? Natacha Eisenchlas, presidenta del interbloque Frente Cambia Mendoza, explicó a Los Andes: “Nosotros lo rechazamos porque no nos parece que la forma sea interpelar a una ministra de seguridad que asumió hace 40 días, y tampoco que sea imponiéndole un plazo perentorio”.

Natacha Eisenchlas Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública. Senadora provincial U.C.R. Presidenta Provisional del Senado Foto Ignacio Blanco / Los Andes

Otra de las cosas que le incomoda al oficialismo, es que el pedido que realizó la bancada demarchista delinea una serie de puntos determinados y, al final, deja abierto el derecho a ampliar.

Entre los puntos destacados para el interrogatorio se encuentran: la presentación de estadísticas delictivas desglosadas por tipo de delito y áreas de incidencia; políticas de prevención del delito; estrategias de coordinación entre la Policía de Mendoza y los cuerpos de preventores municipales; y una explicación sobre el cierre de dependencias desde 2023 hasta la fecha, especificando cuáles fueron y cómo se ha compensado operativamente su cese.

Este derrotero de explicación de los deberes que tiene todo ministro de Seguridad y que rechazó el radicalismo, generó la bronca de la oposición, uno de ellos fue Marcos Quattrini, quien denunció que “el oficialismo busca una excusa para no dar explicaciones sobre la agenda de seguridad en la provincia”.

También comentó: “Si no les parece esto, podríamos estar sentados buscándole la forma a qué o de qué manera vamos a trabajar con respecto a la inseguridad”.

Desde hace tiempo, la oposición viene denunciando la carencia de herramientas para abordar el problema de la inseguridad que afecta a la provincia. “No contamos con una comisión bicameral, no hay diálogo. No está en la agenda del Ejecutivo la inseguridad que estamos viviendo. Es como que te dicen lo van a manejar ellos, ustedes esperen”.

A pesar de los dichos del legislador, la senadora radical aseguró a este diario que aceptarían una invitación a la ministra si se modificara la forma de solicitud. “Si hubieran querido que la invitemos, lo hubiéramos considerado, pero eso no sucedió”, agregó.

Además, enfatizó: “No vamos a respaldar un proyecto que establezca que la Cámara de Senadores cita a la ministra en 48 horas para que proporcione información específica”.

La Legislatura Provincial. Foto: Orlando Pelichotti

Eisenchlas aseguró que el Ejecutivo provincial “está de acuerdo en establecer todos los canales de diálogo que haya para aportar soluciones al tema de la seguridad”. Aunque aseguró que no creen que “haya una crisis de seguridad en la provincia”.

“Estamos mucho mejor que otras provincias. Acá no pasa lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Buenos Aires”, dijo la mandamás del interbloque de Cambia Mendoza. Sin embargo, aclaró que están preocupados por la situación: “Aunque hubiera un solo caso, para nosotros ya es importante”.

Defendiendo a la ministra Rus, Eisenchlas dijo: “Están responsabilizando a una ministra que hace 40 días que asumió del problema de inseguridad de la provincia. No es la responsable de una persona que acaba de asumir”.

La respuesta del ministerio de Seguridad

Ante la consulta de este diario al ministerio de Seguridad acerca de los motivos de por qué constantemente rechazan presentarse en la Legislatura, respondieron: “Se le remitió a la Legislatura toda la información solicitada. La respuesta se da a través de los pedidos de informes, todo ha sido remitido en tiempo y en forma”. Además, aseguraron que “el diálogo es permanente con la vicegobernadora, el presidente provisional del senado y de diputados”.

A pesar de esta presentación de los informes, entienden que “el senado rechazó la citación, sin embargo, cuando los legisladores lo creen conveniente y tenga la aprobación necesaria, ella estará ahí”.

El “modus operandi” del Ejecutivo que denuncia la oposición

“El oficialismo viene con el formato acostumbrado de trabajo como hacían con (Raúl) Levrino (NdR: ex ministro de Seguridad en la gestión de Rodolfo Suárez). Cuando consideraban un gesto de inhabilidad que un ministro vaya a la legislatura. Entonces, hoy están encerrados en esa lógica”, denunció un senador provincial a este diario la semana pasada.

Ante la consulta de cuántas veces fue un ministro de seguridad a la Legislatura para ser interpelado, Gabriel Pradines, senador de La Unión Mendocina, aseguró: “De 2019 a 2023 vino una sola vez por pedido mío”.

El senador Gabriel Pradines, seguidor de Omar de Marchi, toma distancia de los aliados del oficialismo.

Es que los legisladores tienen la facultad de pedir la presencia de un ministro en la legislatura en virtud del artículo 94 de la Constitución provincial que establece: “Cada Cámara podrá hacer venir a su recinto a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia y comunicándoles en la citación los puntos sobre los cuales deban informar”.

A pesar de que el ministro de Seguridad, en ese momento Levrino, compareció una sola vez ante la Casa de las Leyes mendocina, las bancadas opositoras han solicitado la presencia de los responsables de llevar a cabo las políticas de seguridad en reiteradas ocasiones; en lo que va de febrero ya han hecho dos pedidos al respecto, y los dos rechazados por Cambia Mendoza. De acuerdo a ex legisladores opositores “es imposible enumerar cuantas veces lo pedimos y lo rechazaron, desde que está Cornejo muy pocas veces”, aseguraron Off the Record.

Cuáles son los temas que la oposición pide que responda Rus

La oposición presiona para que Rus se presente en la legislatura; ya fue citada dos veces pero negada en ambas oportunidades por el radicalismo. En esta ocasión la querían interrogar por los siguientes puntos:

a. Situación salarial de los efectivos de la Policía de Mendoza;

b. Situación salarial de los efectivos del Sistema Penitenciario de Mendoza;

c. Políticas de inteligencia criminal;

d. Políticas de prevención del delito;

e. Políticas de articulación entre Policía de Mendoza y los cuerpos de preventores municipales;

f. Estado de las dependencias policiales en funcionamiento;

g. Explicación sobre los motivos que han llevado al cierre de dependencias desde 2023 a la fecha, indicando cuáles fueron y cómo se suplió operativamente su desaparición;

h. Si existen estadísticas sobre el nivel de satisfacción de las Fuerzas de Seguridad con su trabajo y en ese caso, el resultado de las mismas;

i. Estadísticas de delitos, discriminada por tipo penal y zonas de ocurrencia;

j. Derecho a ampliar