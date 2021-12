Ofelia Fernández denunció que libertarios la agredieron y dijo que un diputado de Milei la insultó: “Esto no es Twitter”

Este martes juraron los 30 legisladores porteños que fueron elegidos en las elecciones de noviembre. Llegando al final de la sesión, la diputada Ofelia Fernández denunció que uno de los legisladores de La Libertad Avanza la había insultado tiempo atrás cuando aún no era funcionario.

“Hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas”, dijo la legisladora cuya exposición se viralizó en las redes sociales.

“Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política”, señaló.

“A diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora”, remarcó en referencia a Saifert.

“Pido que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantado ni de fuertes. Por el contrario, es bastante de cagones”, agregó.

A pesar de no haber sido nombrado, el diputado y compañero de Javier Milei, Leonardo Saifert, se hizo cargo de las acusaciones y tomó la palabra para pedir disculpas.

“Eso pasó cuando no tenía responsabilidad política, estoy consciente que mis dichos están fuera de lugar, pido disculpas a la diputada y a todos los que se sintieron ofendidos”, explicó y dijo no conocer a las personas que presuntamente agredieron a Fernández en las puertas de la Legislatura.