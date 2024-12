Nuevo conflicto en Impsa: empleados vuelven al paro por falta de pago

La situación de los empleados de Impsa continúa en una situación compleja. Todo parecía encaminarse luego de que hace unos días atrás, directivos de la empresa encabezados por Luciano Masnú, y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo, en busca de lograr soluciones al conflicto salarial que atraviesan los 750 trabajadores de la firma metalmecánica. Allí, la compañía se comprometió a pagar el sueldo de diciembre en dos partes y también el aguinaldo, cosa no ocurrió y los empleados hicieron paro.

“Les quería avisar que los empleados de Impsa todavía siguen de paro haciendo débito laboral en el puesto de trabajo. Todavía no pagan el aguinaldo. Nos dijeron que iban a pagar una parte del aguinaldo y no sabemos qué va a pasar con la quincena. A los chicos que salieron de vacaciones no les han pagado”, comentó uno de los empleados que padece la situación.

El motivo de esa reunión en la Subsecretaría de Trabajo fue por la conciliación obligatoria dictada para levantar las medidas de fuerza que habían tenido en un fuerte impacto a principios de diciembre. El secretario general de la UOM, Luis Márquez, confirmó en ese momento que “la única garantía que han dado, más allá del formulario que le hemos entregado, es que el mes de diciembre, tanto la primera y segunda quincena, más el aguinaldo, las pagarían”.

Las fechas que pautaron para diciembre fueron: primera quincena el 15 de diciembre, segunda el 30 y el aguinaldo el 18 de este mes. “Se puede decir que el mes de diciembre se pagará, tanto con aguinaldo. Hoy lo dice la empresa. Somos interlocutores. Hoy el gobierno nacional ha dado estas fechas de pago y esperemos que se respeten”, había dicho Márquez en diálogo con la prensa.

De esta manera, las medidas de fuerza quedaron en suspense y los empleados volvieron a trabajar con normalidad. Ante este incumplimiento y una situación muy delicada en medio de una privatización, los empleados se manifestaron en el edificio central donde se encuentra el directorio de la empresa. Los Andes intentó contactarse con fuentes del Gobierno nacional para obtener una explicación, pero no hubo respuesta.