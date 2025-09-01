Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp- PAMI ) quedó en el eje de un escándalo que expone cómo un insumo básico de la cirugía de cataratas -los lentes intraoculares- pasó de costar $35.000 a casi $300.000 bajo un nuevo esquema de compras centralizadas, es decir, un presunto sobreprecio.

La diferencia es tan descomunal que más de 500 oftalmólogos armaron un chat nacional para denunciar lo que califican como “un despropósito ”.

Según la investigación de "¿Y mañana qué?", el programa de la periodista Luciana Geuna que se emite cada domingo en TN, cada médico adquiría hasta julio los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al organismo, que reconocía el gasto junto con los honorarios fijos. El sistema era simple y los valores transparentes: cuatro laboratorios vendían el mismo producto por un rango similar de precios, cercano a los $35.000.

Pero en agosto, todo cambió. El PAMI lanzó una licitación millonaria por más de $80.000 millones y eliminó el mecanismo previo mediante la resolución 1.737/2025.

A partir de allí, los insumos pasaron a pedirse al organismo, que se comprometía a garantizar stock durante un año, con opción de prórroga. La lógica parecía impecable: centralizar, ordenar y abaratar. El resultado, sin embargo, habría sido exactamente el contrario, según la denuncia periodística en base a los documentos de los oftalmólogos.

Los números que figuran en la resolución 1.560/2025 muestran que el organismo de los jubilados terminó pagando entre cinco y diez veces más que el valor de mercado.

Implantec S.A., por ejemplo, vendió lentes a $24.800 en una operación privada, mientras que al PAMI se los facturó a $162.166.

PAMI: los lentes Auroflex preparados para la entrega

Otro caso: Visión Médica S.A. ofreció lentes Eyeol a $28.249, pero en la licitación aparecieron a $279.704. Incluso MSZ, que cotizó una Auroflex en $32.000 más IVA, se la vendió al organismo por $177.939.

Además de los sobreprecios denunciados, los oftalmólogos advirtieron que la centralización generó un "cuello de botella": los envíos no llegan a tiempo y se ven obligados a reprogramar cirugías ya pautadas, con el consiguiente impacto sobre los afiliados.

Qué dijo el PAMI de los sobreprecios denunciados

Desde el PAMI defendieron el cambio de sistema alegando “falencias graves” en el esquema anterior: falta de trazabilidad, ausencia de control en la provisión y cobros indebidos de copagos a jubilados.

Respecto a los valores, el organismo sostuvo que la comparación es injusta, ya que el nuevo precio incluye no solo el lente, sino también la doble solución viscoelástica, la logística, la trazabilidad y el suministro permanente.

Según sus cálculos, cada prestación, es decir, la cirugía más insumo, cuesta $565.000, bastante menos que lo que pagan la obra social del Poder Judicial ($740.000) u OSDE ($1.148.000).