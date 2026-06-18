"Nos ha mentido en la cara": una encuesta revela el enojo de los argentinos con Adorni y cómo afecta a Milei

Mientras la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , suma nuevos capítulos y crecen los reclamos políticos por su desplazamiento, una encuesta nacional de Sociolítica reveló el fuerte malestar de los argentinos con el funcionario y el impacto que el escándalo tiene sobre la imagen del gobierno de Javier Milei.

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El relevamiento, realizado por el consultor Roberto Stahringer entre el 12 y el 16 de junio sobre 1.600 casos a nivel nacional, se difundió horas después de que trascendiera que la Justicia investiga una presunta maniobra vinculada a la facturación de más de 8 millones de pesos en sábanas que habrían sido emitidas a nombre de una secretaria de Adorni.

Los resultados reflejan un fuerte impacto del caso en la percepción pública. Ante la consulta sobre qué opinan respecto de las acusaciones contra el funcionario nacional, el 57% de los encuestados respondió que cree que Adorni “nos ha mentido a los argentinos en la cara” . A su vez, un 18% considera directamente que se enriqueció de manera ilegal .

En contrapartida, apenas el 6% manifestó creer en su inocencia, mientras que el 9% aseguró mantener dudas sobre lo ocurrido. Otro 5% afirmó no tener una posición tomada y un 4% reconoció no estar informado sobre el tema.

La imagen personal del jefe de Gabinete también aparece severamente afectada. Según el estudio, el 64% de los consultados tiene una valoración “muy mala” de Manuel Adorni y otro 12% la califica como “mala” .

Apenas el 4% considera que su imagen es “muy buena” y el 6% la define como “buena”, configurando uno de los balances más negativos registrados para un integrante del Gobierno nacional.

Los números adquieren especial relevancia debido a que Adorni se convirtió en una de las figuras más visibles de la administración libertaria.

Desde el inicio de la gestión, fue uno de los principales defensores de las políticas oficiales y uno de los dirigentes más identificados con el proyecto político de Milei.

El impacto en la percepción del gobierno de Javier Milei

El sondeo también permite observar el contexto político en el que se desarrolla la polémica. La gestión presidencial presenta un nivel de aprobación del 30%, sumando quienes aprueban totalmente o aprueban la administración nacional, mientras que un 55% expresa algún nivel de desaprobación o rechazo.

En detalle, el 43% rechaza totalmente la gestión, el 12% la desaprueba, el 15% se mantiene neutral y solo el 13% la aprueba totalmente.

Aunque la encuesta no establece una relación directa entre ambos fenómenos, los resultados sugieren que el caso Adorni se produce en un escenario donde una parte importante de la sociedad ya exhibe señales de desgaste con el Gobierno nacional.

La oposición no capitaliza el desgaste

La proyección electoral incluida en el informe también muestra un panorama abierto. Ante una eventual elección presidencial, el 24% elegiría una opción de continuidad del gobierno de Milei.

Sin embargo, el resto de las preferencias aparece fragmentado entre distintas alternativas opositoras:

18% no tiene definido su voto

no tiene definido su voto 1 6% optaría por una propuesta moderada vinculada al PRO y la UCR

optaría por una propuesta moderada vinculada al 15% respaldaría a un peronismo unificado

respaldaría a un 14% al kirchnerismo

al 8% al peronismo no kirchnerista

al 5% a la izquierda.

La encuesta de Sociolítica