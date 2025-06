"No lo hace por ambición, lo hace por los que resisten con hambre", el picante primer spot de Cristina candidata

"Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye" , sintetizó la voz en off de la primera pieza audiovisual que se difunde el día después de su confirmación. En paralelo, las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron empapeladas con la firma de la ex vicepresidenta.

En la misma línea, argumentaron: "Diputada, sí, diputada porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/capitana_cfk/status/1929874823728988670&partner=&hide_thread=false Cristina vuelve para ser la voz de los que no aguantan más. #CristinaDiputada pic.twitter.com/vyKIr3KDN5 — Cristina Capitana (@capitana_cfk) June 3, 2025

"Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye", argumentaron durante la sucesión de imágenes de la ex vice, y completaron: "No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo".

"Es por vos y cuando todo se derrumba ella sigue a nuestro lado. Con lucha, con corazón, con vos. Cristina", concluyeron.

La difusión tiene lugar el día después de que la ex mandataria confirmara su participación como candidata en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre por la Tercera Sección electoral tras sostener que"si hay un mal resultado electoral del peronismo" en esos comicios, "¿cómo va a irradiar en el resto del país?".

"Sí, y lo dije en varias reuniones", afirmó en declaraciones al canal C5N. Además, analizó que "la provincia fue gobernada por alfonsinistas, menemistas, duhaldistas, kirchneristas y macristas, y nunca se desdobló", al cuestionar, aunque sin mencionarlo, la estrategia del gobernador Axel Kicillof.

"Es una provincia muy grande, son 135 municipios y 17 millones de personas que van a tener que ir a votar, con 7 semanas de diferencia, diputados provinciales y diputados nacionales", planteó, en referencia a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.