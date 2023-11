No, Juan Grabois no dijo: “Con Milei, los pibes corren peligro de ir presos por robar un celular”

Circula una placa que imita la estética de Infobae con un supuesto textual sobre Javier Milei del dirigente social y ex precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois. Pero es falsa. La frase no fue publicada por ese medio y no hay registros de que haya sido pronunciada por el dirigente.