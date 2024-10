Nación habilitó a Mendoza a comprar medicamentos indios: reacciones en el Gobierno y en el sector privado

El Gobierno nacional le dará vía libre a las provincias para que puedan comprar medicamentos en el exterior, tras un pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue quien adelantó la decisión en un posteo en redes sociales. “En las próximas horas el gobernador Alfredo Cornejo recibirá una carta del Ministro de Salud, Mario Lugones que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina porque confirmará que la Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia”, señaló Sturzenegger.

En las próximas horas el gobernador @alfredocornejo recibirá una carta del Ministro de Salud @milugones que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina



La carta de @milugones confirmará que la Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la… pic.twitter.com/vwmiRrefGx — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 3, 2024

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le había solicitado al Gobierno nacional autorización para importar medicamentos desde la India para abaratar costos.

“En español esto quiere decir que el gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”, enfatizó Sturzenegger. El ministro señaló que Cornejo “está planificando comprar medicamentos de India que estimo generará una caída abrupta en el costos de los medicamentos en su provincia”.

“Por el alto costo de los medicamentos, la adherencia a tratamientos en Argentina es de solo el 30%, esto en el único país del mundo donde miles de dosis se vencen en sus cajas sin utilizar”, añadió Sturzenegger.

Añadió que “desde 2016 el costo de los medicamentos se ha duplicado en Argentina relativo a Estados Unidos” y subrayó que “la reducción del precio de medicamentos es un objetivo obvio del Ministerio de Desregulación”.

“Las reformas necesitan de marco legal pero también de personas que se animen a cambiar las cosas”, insistió Sturzenegger. Acto seguido, calificó tanto a Cornejo como a Lugones y Mario Russo (ex ministro de Salud de la Nación) como “héroes del día”.

La reacción en Mendoza

Ante la ola de elogios, desde el Ejecutivo provincial hubo cautela. Rodolfo Montero, ministro de Salud de la provincia evitó dar declaraciones y no se hizo eco de la publicación de Federico Sturzenegger. No hubo reposteo ni nada.

De hecho, se publicó una actividad en San Rafael, lugar en donde Montero se enteró de la noticia. En los próximos días habrá una reunión con el titular de Salud de la Nación, Mario Lugones, para tener más detalles.

Cornejo sigue en Inglaterra y recibió muy bien la noticia. No obstante, tampoco hubo respuesta a la publicación del funcionario nacional. Ante la consulta de Los Andes, fuentes de Casa de Gobierno indicaron: “Esperamos ver la aprobación del Anmat”.

Rodolfo Montero, ministro de Salud de la provincia. Foto: Los Andes.

El trabajo de la provincia con la India viene desde hace tiempo. En junio de este año, Montero se había reunido en junio con el embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia, para analizar la posibilidad de importar medicamentos dado que ese país “se ha convertido en uno de los mercados de mayor producción mundial y tiene laboratorios de gran prestigio internacional”.

Mendoza es la única provincia que está realizando la solicitud por lo que hubo reuniones sobre la documentación que requiere Anmat. No es un dato menor porque este organismo es el que autoriza o no el ingreso de medicamentos.

La provincia había pedido cotización de 178 medicamentos, pero si sólo compraran 25, implicaría gastar US$ 700 mil menos en un año. Entre las medicaciones que se importaría están las que se utilizan para tratar hipertensión (enalapril, losartan); diabetes (metformina); e hipotiroidismo (levotiroxina). También antipirético y analgésico (ibuprofeno); antiácido (omeprazol); antibióticos (amoxicilina, cefalexina, azitromicina); y antifúngico (fluconazol), entre otros.

Aval médico con la mira en los controles

José Ludovico Palma, de la Federación Médica de Mendoza, indicó a Los Andes que “desde el punto de vista del acceso a la salud, me parece que es una muy buen iniciativa en la medida que vamos a tener medicamentos de bajo costo en relación a lo que estamos pagando”.

“Algunos van a valer la mitad y eso es porque sabemos que India es un exportador, desde hace muchos años, tiene una industria de genéricos y exporta mucho. A uno de los que le exporta a estados Unidos que tiene una agencia como la FDA que es muy estricta con los controles. Eso asegura precio y calidad”, remarcó.

Palma considera que “es lógico” que las compras tengan “la regulación de la agencia que regula la calidad. No se me ocurre que se importe sin un mecanismo de control. Si sucediera sería contraproducente para el consumo y confianza. El medicamento debe generar confianza”.

Mendoza podrá comprar medicamentos en la India.

Ricardo Lilloy, vicepresidente primero de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, aseguró que es posible “la liberalización del manejo de medicamentos”. De hecho “estos medicamentos ingresan a países centrales con controles mucho más estrictos que Argentina. El tema es, como cualquier producto con mercado protegido, cuando se abre, obviamente aumenta la competencia”.

“Acá lo que hay que extremar son los controles para garantizar el estándar de calidad que se exige en otros países. Es posible hacerlo sin riesgo, pero habrá un protagonismo de los organismos de control”, señaló.

No obstante, Lilloy aclaró que “si la finalidad es bajar el precio de los medicamentos, no es la única vía” la desregulación. “La industria farmacéutica argentina estaría en condiciones de competir y bajar costos. Han gozado de esa protección y por eso hay incremento en los valores”.

¿Qué pasará con el sector privado?

Si bien faltan detalles, se advierte que el Gobierno provincial avanzaría en la compra para abastecer al sector público. La pregunta es, qué pasará con pacientes que se atienden en el sector privado y la accesibilidad a esos medicamentos indios.

“No estaríamos incluídos porque es una decisión de la provincia. Es una reunión que tendremos”, indicó José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa).

Igualmente destacó que la medida es muy positiva porque se bajan costos dado que los medicamentos e insumos han aumentado mucho en los últimos tiempos. Considera que el ingreso de medicamentos importados impactará sin lugar a dudas, en el mercado. “Hay proveedores con un dólar a dos mil pesos”, subrayó.

Las farmacias podrían acceder a los medicamentos importados si otro actor, como las droguerías, los compran. Foto: Los Andes.

“Tenemos un diálogo permanente con el ministro de la provincia y el de Nación. Tendremos que ver si podremos participar y de qué manera. Igualmente el impacto en la industria bajará los costos”, recalcó.

Adolfo Brennan, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) indicó que no puede dar precisiones sobre la conveniencia o no de la medida porque espera contar con algunos números. De todas maneras, advierte que “se tiene que garantizar en esto, la calidad de los medicamentos. Está la vida de la gente en el medio. Si eso se respeta, el Anmat lo autoriza. Mendoza en ese aspecto es un ejemplo de la fiscalización. No tengo desconfianza”.

Indicó que no hay compra directa de las farmacias a los laboratorios. Por lo tanto, deberían ser otros los actores que adquieran los medicamentos importados para que puedan llegar a las farmacias.

“Producir en Argentina es muy caro. Creo que si estuviera en los zapatos de la industria, diría que para competir, tendríamos que ver la estructura de costos. Cualquier producto, es el 40 o 50% del valor. ¿Habrá igualdad de condiciones para competir? Son todas dudas pero no las puedo responder”, concluyó.