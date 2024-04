“¿Milei tiene cuatro o cinco perros?”: la pregunta que enojó a Adorni y su respuesta

El vocero presidencial Manuel Adorni mantuvo este jueves un fuerte cruce con un periodista que le había consultado en conferencia de prensa sobre la cantidad de perros que tiene el presidente Javier Milei.

Según dijo en varias entrevistas, el jefe de Estado precisó que tiene a los perros Murray (por Rothbard), Milton (por Friedman), Robert y Lucas (ambos, por Robert Lucas), todos hijos de Conan, can fallecido en 2017. Todos figuran en el bastón presidencial con el que asumió en 2023.

Milei en una foto con sus perros.

En el último tiempo, la Quinta de Olivos se reacondicionó para que los animales pudieran estar junto a su dueño, especialmente, por el espacio, ya que son de la raza Mastín inglés.

Días atrás, el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, le preguntó a Adorni sobre la cantidad exacta de mascotas que tiene Milei, pero Adorni se enfadó y lanzó: “Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó”.

Y ahora, este jueves, el periodista Jonathan Heguier, de El Destape, repitió una inquietud similar en la conferencia en la Casa Rosada. Indagó al portavoz presidencial sobre los mastines ingleses del Presidente, a los que denomina sus “hijos de cuatro patas” y mantiene bajo una estricta reserva.

“Te quería consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco. Vos decías ‘no importa el número’, pero la verdad es que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente, sino de todos los argentinos”, dijo el comunicador.

“Si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso nos interesa el número de los perros”, planteó.

A Adorni no le agradó la pregunta y se mostró molesto para contestarla.

“Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones”, sostuvo el vocero de Milei.

“Me parece absolutamente desubicado sugerir lo que sugeriste”, agregó Adorni contra el periodista.

En Olivos hubo que construir caniles para los perros de Milei

