16 de marzo de 2026 - 08:44

Milei sube al avión a Adorni para ir a Córdoba y darle respaldo total

A pesar de la polémica por los viajes, el Presidente le muestra apoyo al jefe de Gabinete. Hoy habla en un evento en la Bolsa de Comercio.

Milei respalda a Adorni tras el escándalo de los viajes

Milei respalda a Adorni tras el escándalo de los viajes

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue el escándalo por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

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¿Habrá golpe de timón?

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo junto al periodista Marcelo Grandio a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea había sido en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Tras "deslomarse", Adorni pidió disculpas

En LN+, Manuel Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial a Nueva York no fue un "delito", pero sí "un error".

Además, el funcionario de Javier Milei deslizó que el vídeo que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentró" del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas.

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