Milei sube al avión a Adorni para ir a Córdoba y darle respaldo total

A pesar de la polémica por los viajes, el Presidente le muestra apoyo al jefe de Gabinete. Hoy habla en un evento en la Bolsa de Comercio.

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue el escándalo por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo junto al periodista Marcelo Grandio a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.