Milei firmó un decreto que autoriza la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

El empresario está acusado de cinco delitos federales. Será trasladado a Texas en un vuelo de línea.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición del empresario rionegrino Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Machado, detenido desde la semana pasada en una delegación policial de Viedma, permanecerá incomunicado hasta su traslado a Buenos Aires, donde se completará el operativo de extradición.

Una vez en territorio norteamericano, será puesto a disposición del Tribunal del Distrito Este de Texas, que lo acusa de integrar una organización criminal transnacional dedicada al contrabando de cocaína y operaciones financieras ilícitas en varios países de América.

La firma del decreto

Según confirmó Clarín, Milei firmó el decreto en las últimas horas, dando cumplimiento al pedido que la Embajada de Estados Unidos había formalizado en junio de 2021 ante la Cancillería argentina.

El martes pasado, la Policía Federal desplegó un amplio operativo en la chacra donde Machado cumplía prisión domiciliaria, ubicada en las afueras de Viedma. Allí fue detenido nuevamente y trasladado a dependencias policiales de la capital rionegrina.

Aún no se confirmó cuando, pero será trasladado a Buenos Aires, desde donde se prevé su vuelo a Texas a bordo de un avión de línea.

Los cargos contra Fred Machado

El empresario deberá responder ante la justicia estadounidense por cinco delitos federales, según la acusación del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Este de Texas:

  • Asociación delictuosa para la posesión con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.
  • Asociación para fabricar y distribuir cocaína destinada a ser importada ilegalmente a Estados Unidos.
  • Fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de su destino ilegal y complicidad en la comisión del delito.
  • Asociación delictuosa para lavado de dinero.
  • Asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.

El vínculo con José Luis Espert

El nombre de Federico Machado desató polémica en política. Según la investigación judicial, el empresario aportó fondos y firmó un contrato de consultoría por un millón de dólares con el diputado José Luis Espert, de los cuales se comprobó una transferencia de U$S 200.000.

El escándalo forzó la renuncia de Espert a su candidatura a primer diputado nacional por La Libertad Avanza, luego de que se confirmaran los aportes y se abriera una causa por presunto lavado de dinero.

