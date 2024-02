Milei descartó un decreto para aumentar el salario mínimo: “Ni se me ocurre”

El presidente Javier Milei negó la posibilidad de fijar un aumento para el salario mínimo, vital y móvil por decreto después de que fracasaran las negociaciones con sindicatos en el Ministerio de Trabajo. También rechazó una convocatoria a una paritaria nacional docente. En otro orden de cuestiones, aseguró que la inflación está bajando, pero que estima que el momento más duro de la economía será en marzo y abril.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano. Ni se me ocurre””, declaró esta mañana Milei en diálogo con Jonathan Viale en radio Rivadavia.

“¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe Espert (José Luis Espert, presente en Olivos mientras se daba la entrevista) me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador”, agregó. Actualmente, el SMVM está a $156 mil.

Milei acusó al “populismo” y a “100 años de políticas socialistas” de “hacer caer más del 90% de los ingresos en dólares”.

“Argentina tiene salarios de US$ 200 o US$ 300 que es una miseria cuando en la Convertibilidad teníamos de US$ 1.800 y, si seguíamos en la misma tendencia, hubieran sido de US$ 3.000″, remarcó.

“El problema no es que las tarifas sean caras. El problema es el salario. Hay que dejar la demagogia con los precios. Los precios tienen que ser precios de mercado. No podemos vivir rompiendo el sistema de precios por cuestiones emocionales porque si no, no queda nada”, aseveró.

La promesa de Milei: cuándo será el momento más duro y el rebote

“Siguiendo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) va a haber una suerte de ´v´. Yo estimo que el momento más duro estará en torno a marzo y abril, se toca fondo, y a partir de ahí empezará a rebotar”, afirmó el jefe de Estado.

Una vez abierto el cepo cambiario -que Milei estima que ocurrirá a “mitad de año”- la economía “se disparará y se empezará a recuperar fuerte”.

El Presidente subrayó la baja de la inflación y los efectos del DNU 70/2023, especialmente en lo que respecta a los alquileres, los cuales mostraron una “duplicación en la oferta” y un “desplome en términos reales” de los precios.

“Estamos logrando bajar la inflación. Íbamos a una inflación del 17.000% porque la inflación mayorista dio 54%. Logramos que la de diciembre fuera de 25% y que caiga a 20% en enero, cuando enero estacionalmente juega en contra y repetir el mismo número hubiera sido un buen número”, celebró Milei.

Respecto al índice de este mes, el mandatario dijo que los datos ”vienen al 10%” según los indicadores de alta frecuencia.

No habrá paritaria nacional docente

Consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente que vienen reclamando los gremios, ante el próximo inicio del ciclo lectivo, Milei dijo que esos salarios son “un problema de los gobernadores de cada provincia”.

En esa materia repitió -algo que dijo ayer- que se entregarán “vouchers para útiles escolares” y una “contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo” por el aumento de cuotas.

