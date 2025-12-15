15 de diciembre de 2025 - 09:18

Milei decretó que empleados públicos nacionales no trabajen 24 y 31 de diciembre

La medida exige que cada organismo debe asegurar la continuidad de los servicios esenciales en estas fechas.

El Gobierno de Milei suma 139 salidas de funcionarios durante la gestión.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno Nacional dispuso asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de Navidad y Año Nuevo. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

Según lo establecido en la norma, los trabajadores estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo en ambas jornadas, con el objetivo de facilitar la organización familiar y social en las vísperas de las celebraciones de fin de año.

No obstante, el decreto aclara que el asueto no alcanza a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, que deberán mantener su funcionamiento habitual.

Cómo funcionarán los servicios estatales

Asimismo, se especifica que los titulares de cada jurisdicción serán los encargados de determinar el personal que deberá cumplir guardias mínimas, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales. En ese marco, áreas clave como salud, seguridad, atención ciudadana y otros servicios críticos deberán sostener dotaciones operativas básicas.

En los considerandos, el Gobierno fundamentó la decisión en las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública y garantizar, al mismo tiempo, la prestación de los servicios indispensables para la población.

La medida rige desde su publicación y se aplica a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional.

