Milei cruzó a Macri por la disputa tras Ficha Limpia: "El ladrón cree a todos de su misma condición"

El presidente Javier Milei cargó contra el titular del PRO , Mauricio Macri , en el marco de la disputa abierta a raíz del rechazo de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores, a través de un particular posteo en redes sociales.

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”.