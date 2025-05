Roberto Piazza celebró sus 50 años en la moda: Javier Milei, Mirtha Legrand y Lizy entre los invitados

Desde hace unos meses que Milei y Piazza mantiene un vínculo de amistad. Según había relatado el referente de la moda al medio La Nación, se conocieron a raíz de las declaraciones del mandatario en Davos, en las que cuestionó a la cultura woke: “Como me hizo ruido lo que dijo, la llamé a Patricia Bullrich, que es amiga mía de años, y a Yuyito [entonces pareja del titular del Poder Ejecutivo], de quien también soy amigo, para decirles que tenía conexiones con el presidente pero que me estaba escribiendo mucha gente a mí, que no tengo nada que ver, algunos insultándome y otros, la mayoría, felicitándome" .

Roberto Piazza celebró sus 50 años en la moda y Mirtha Legrand fue una de sus invitadas El cálido saludo de Roberto Piazza a Mirtha Legrand. Infobae

Y agregó: "Como siempre en este país: la famosa grieta. Y tanto Patricia como Yuyito me contestaron que habían hablado con Javier. Él me llamó por teléfono y estuvimos dos horas hablando entre Buenos Aires y Los Ángeles, explicándome todo lo que había pasado. Me invitó a cenar con mi pareja el día que llegara y así fue. Llegué, lo llamé, me invitó para el lunes y ahí fuimos. Fue muy lindo todo. Si antes me gustaba, ahora me gusta el triple“, aseguró Piazza.