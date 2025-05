Mauricio Macri cruzó a Javier Milei con un fuerte mensaje: "La desilusión que tengo es infinita"

Gobierno rechazó versiones de un pacto para voltear Ficha Limpia y Milei pidió no dejarse "psicopatear"

"Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", escribió Macri en su cuenta oficial, con una mención directa al jefe de Estado.

En el video difundido por el propio exmandatario, Lospennato sostuvo: "Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde entonces."

La legisladora del PRO continuó: "La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano respaldado por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Y no salió. Yo le creí. Muchos le creímos. Pero todavía hay algo peor que mentir: creerse las propias mentiras."

En un tono firme, Lospennato también desmintió la acusación de un supuesto acuerdo entre Macri y el kirchnerismo: "Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, y no lo cree ningún argentino."

Y cerró con una frase de alto voltaje político: “Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad.”