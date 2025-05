Milei acusó a Macri y Cristina de hacer un pacto para el fracaso de Ficha Limpia

"Si yo tengo que pensar en un acuerdo, para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí . Sabes por qué. Porque el único que pierde con esto soy yo. Básicamente, qué es lo que hace: Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí. Para conseguir una ventajita electoral , eso es la política argentina", argumentó el presidente.

Embed MILEI ACABA DE DESTRUIR AL PRO PARA SIEMPRE



"Si hubo acuerdo fue Macri con Cristina porque ellos fueron los más benficiados de esto. Pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar." pic.twitter.com/ZRboMqGWN3 — Taliban (@TalibanMilei) May 12, 2025

"Hay que mirar las declaraciones. Un día estuvo Emilio Monzó en el programa de Mirtha Legrand. Boleta Única Papel durante el Gobierno de Macri no salió y se le escapa decir 'no nos convenía electoralmente'. Sin embargo, nunca la Boleta Única Papel está a favor del oficialismo, es en favor a la oposición. Quién sacó Boleta Única Papel, yo. Las PASO las saqué yo. Yo fui Ficha Limpia. La voltearon ahora, no tengo problema, no importa, voy a volver a la carga. A todos los chorros los voy a sacar a patadas en el culo", sentenció.