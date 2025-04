Mariana Brey rompió el silencio: qué dijo sobre su vínculo con Javier Milei

Embed

En otro tramo de la entrevista, la periodista planteó una comparación con el tratamiento que recibió en su momento la figura de Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina Kirchner, que fue una presidenta bellísima, una mujer muy inteligente, rodeada de hombres, ¿alguna vez alguien sugirió algo sobre la presidenta, referido a que, no sé, se vinculaba amorosamente con algún hombre? Bueno, ¿por qué hoy frente a un presidente estamos diciendo que cualquier mujer que se le acerca puede tener algún tipo de vínculo amoroso? O sea, me parece que es para reflexionar y nos cabe a todos”.

Sobre el cierre, Mariana dejó un mensaje claro sobre cómo se siente frente a este tipo de situaciones. “Está mal, está mal, no pierdo tiempo en eso porque tengo una vida espectacular y de verdad no es que estoy enojada, para nada, no, no estoy enojada, tampoco me parece que sea algo para tomarlo a la gracia, porque no, porque no podemos naturalizar, como no podemos, como hace tiempo no venimos naturalizando por suerte hace muchos años la violencia, el abuso, entonces no naturalicemos esto tampoco, está mal, preguntemos y reflexionemos, ¿por qué esto nos pasa a las mujeres? ¿por qué se pone en duda todo el tiempo este tipo de cosas? En todos los trabajos, en todos los ámbitos, no hablo solamente de la tele y no hablo de este caso en particular, lo amplío un poco más, entonces veamos qué está pasando y estamos claramente frente a una sociedad ultra machista”.