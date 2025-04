Javier Milei y Yuyito González, separados: el anuncio de la exvedette en televisión

No hay vuelta atrás: Kate Middleton y el Príncipe Guillermo comenzaron el proceso de separación

Lejos de entrar en detalles íntimos, Yuyito aclaró que no daría más explicaciones , aunque sí destacó la manera en que resolvieron la separación . “Esto es consensuado, estamos perfectamente bien , en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez”, afirmó.

Embed "Hemos terminado nuestra relación con Javier Milei.." anunció compungida Yuyito Gonzalez .

Fiel a ese estilo, la conductora explicó por qué eligió comunicar la ruptura de forma pública. “Decidí anunciarlo porque desde el primer día compartí todo lo relacionado a mi vínculo con Javier Milei con el público que me sigue”, dijo. En su entorno aseguran que la decisión no respondió a un conflicto ni a una crisis particular, sino a una etapa que se cerró de manera natural.