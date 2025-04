Juana Repetto rompió el silencio sobre su separación de Sebastián Graviotto

Pepe Ochoa reveló en LAM que la relación estaba quebrada desde hacía tiempo. “ Están separados hace un mes y medio. Se terminó el amor ”, sostuvo el panelista. Además, explicó que atravesaron varias crisis y que, luego de un viaje de Graviotto, intentaron recomponer el vínculo durante un encuentro en Brasil, pero no lograron llegar a un acuerdo. “Él tomó la decisión final. La lucharon mucho, pero no va más ”, aseguró.

En sus redes sociales, Juana Repetto decidió expresarse en sus propias redes . “Me cuesta un poco hacer este comunicado. Compartí siempre aspectos profundos de mi vida: mi maternidad, el embarazo, la lactancia. Siempre intenté mostrar una maternidad real . Pero esto, mi separación, no me resulta fácil contarlo”, admitió.

La actriz explicó que no siente obligación de compartirlo , pero que eligió hacerlo para evitar especulaciones y rumores infundados. “Ayer me empezaron a llegar mensajes, titulares, comentarios. Algunos me daban el pésame, como si estuviera destruida . No es así. Estoy bien”, dijo con claridad.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto separados (1).jpg

Juana remarcó que se trata de un proceso doloroso, pero necesario. “No es fácil. Es un duelo que implica dejar atrás sueños e ideales. Pero estamos priorizando el bienestar de nuestros hijos. No se trata de escándalos ni de una historia jugosa. Simplemente dos personas que ya no funcionaban bien juntas”, sostuvo.

“Lamento que la noticia no tenga más tela para cortar. No hay fuegos artificiales. No me dejaron. No hay terceros ni traiciones. Hay un acuerdo firme de terminar con respeto y amor una etapa que ya no nos hacía bien”, concluyó.

Con estas palabras, Juana Repetto dejó en claro que el vínculo con Sebastián Graviotto llegó a su fin de manera madura y cuidada, pensando principalmente en la salud emocional de los hijos que tienen en común.